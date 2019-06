Escucha las noticias de las 19:00 (10/06/2019)

son las siete de la tarde las seis en Canarias en una semana donde estamos todos pendientes de los pactos postelectorales el Congreso y el Senado se preparan para iniciar su actividad formal eso sí una actividad limitada no esta alma

ha terminado el plazo para presentar las candidaturas a suceder a Theresa May al frente del Partido Conservador británico es el primer paso de un largo proceso Victoria García

Voz 1460

01:56

con Juande y dato que ya ha tirado la toalla al antiguo ministro favorable a un segundo referéndum sobre el Brexit San Gilligan que en el comunicado anunciando su decisión habla de falta de tiempo para pergeñar una candidatura aunque en realidad no habría conseguido los ocho apoyos políticos públicos suficientes para presentarla con los dos patrocinadores de la salida del Reino Unido de Europa Boris Sony Michael Globe metidos de lleno en la carrera por la sucesión de May con acusaciones incluidas se ha cerrado como decías ese plazo para la presentación de los candidatos Boris Johnson sigue a la cabeza según las casas de apuestas del Reino Unido para ser el líder de los conservadores aunque sigue ausente en la campaña electoral ninguna de las candidaturas ha explicado cómo va a tener éxito en el Betsy donde Theresa May falló en el amplio calendario que tiene por delante