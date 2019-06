Las noticias de Castilla y León, 06:50 (10/06/2019)

buenos días cuenta atrás para la constitución de los ayuntamientos el próximo sábado y la fotografía en Castilla y León sigue abierta confirmado el gobierno municipal en Soria para el socialista Carlos Martínez en Zamora para Francisco Guarido de Izquierda Unida cambio en Ávila para un ex del Partido Popular Jesús Manuel Sánchez Cabrera que deja a los populares sin el gobierno municipal mientras en Valladolid Salamanca León Palencia Segovia y Burgos siguen abiertas esas negociaciones en la Junta las cartas que este fin de semana se han intercambiado los candidatos a la Presidencia de la Junta por el PSOE Luis Tudanca Ciudadanos Francisco Igea y un apunte más porque Podemos ha aprobado este fin de semana la entrada en su nueva Ejecutiva nacional de los leoneses Ana Marcello Pablo Fernández que se ocupará de una Secretaría de nuevo cuño denominado de ámbito rural España vacía Ada asuntos de este lunes festivo en Zamora ya en toros es la fiesta de La Hiniesta con nubes y claros las máximas entre veintiuno y veintitrés grados ya a estas horas seis grados en León ocho en Salamanca Burgos Segovia nueve en Valladolid Zamora Ávila y Soria comenzamos

Voz 2

01:21

no es por la no huracán de descuentos meterte en la tormenta pillan su vuelo tu nuevo hogar descuenta un cuarenta por cien en miles de viviendas enteras de de todo en haya punto es o llamando al nueve cero uno once setenta y siete ochenta y ocho