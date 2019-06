Las noticias de Castilla y León, 07:50 (10/06/2019)

buenos días el PP local da este paso y lo hace sin el apoyo expreso de la dirección provincial del PP que ha dicho que los dos dictámenes en contra de la Junta Electoral deberían ser ya suficientes como para tirar la toalla dejar las cosas como están en esta discrepancia de opiniones asuman ya las desavenencias entre el presidente del PP leonés Juan Martínez Majo y el alcalde de León Antonio Silván a quién no le importa la seguir adelante en solitario con este recurso mucho está en juego lo que el PP pide es que se dé por bueno el primer recuento recogido en el acto oficial de una mesa electoral concreta con esos datos que luego se confirmaron como un error Vox sacaría un concejal y eso abriría la puerta a un gobierno de derechas PP Ciudadanos Vox pero sin un concejal para el partido de extrema derecha esas cuentas ya no saldrían la Alcaldía sería para el PSOE que fue el partido más votado en León así las cosas el PP acude a la justicia ordinaria al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sin que el partido directamente afectado es decir Vox haya confirmado todavía que vaya a dar ese mismo paso guardan silencio a la espera de órdenes de su dirección nacional

el viernes saldrán los ceses de de la consejera de Economía y Hacienda y el mío claro porque no es compatible con tener el acta de concejal en el Ayuntamiento de Soliz eso no no tiene que ser objeto de Consejo de Gobierno los nombramientos de los consejeros saben quiero ser Umbral un jueves pues el lunes y a partir de ahí el presidente además de es necesario es lógicamente pues reestructurará el equipo no oí dará competencias para que les informe como portavoz uno de los miembros que esté asumirá las funciones de la Consejería de Presidencia otro de los miembros Economía Hacienda otro de los miembros tampoco debería de pasar tanto tiempo digo del Gobierno en funciones no