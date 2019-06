Escucha las noticias de las 21:00 (10/06/2019)

Voz 1 00:00 como en el córner vale que dos tranquilos que no la vida dejar aquí y mano fuerte que bonita los de la mano cambiada sí sí mano fuerte de día no puede adiestrar a sabiendas dónde quiere dirigir exactamente la verdad es que

Voz 2 00:11 la algo algo tienen sale de gira para España algo tienen los juristas suecos con con el árbitro cuando casa yo creo que es con Ramos como sin Ramos estuviera haciendo blocar que eso alguna película de con Ramsés pero están se comen al árbitro

Voz 3 00:25 mérito también al tirazo de de Fabián que era con la derecha y la están poniendo las cuadros

Voz 4 00:30 Albert aquí y puede con el remate de Fabia aplica la bola

Voz 2 00:34 dijo Parejo que difíciles

Voz 4 00:37 esa parada quiere difícil horas a parada sólo reconocen todos los compañeros a eh el balón a bote pronto tardo en verla pero cuando la vio reaccionó iba para dentro metió la mano

Voz 1 00:49 esquina para España va mejor los André Amin

Voz 5 00:52 deporte tiene manos quiere manos no solamente es que llega a las pelotas sino que tiene manos

Voz 4 00:57 pero bueno pues la tercera consecutiva es Sergio Ramos le explicó cómo podemos eh la pelota en el rechace que viene para dentro de área maniobra de zurda la pelota para el madridista la de un disparo penalti del uso de provenir de una pareja de la esquina

Voz 1 01:19 a modo de pretemporada

Voz 2 01:22 el se dio de España sólo pasarelas gente venga la pasada bien la gente de partido medio vacío a campo con mucho ambiente saca el córner España era la bola para estos cuarta oportunidad en el mismo ataque balón nos lo merecemos no Carvajal que toca con Alba Alba Parejo mejorará

Voz 4 01:40 vale en votó pleno vale lusos el fuera de pareja parece correcta Dady en el pase de Izquierda de derechos el lateral

Voz 2 01:48 está adelantado Parejo que protesta

Voz 4 01:51 por Rodrigo Iturralde todo para te dicen el fuera de juego no es del goleador sino del pasador yo no lo he visto claro el M allí el entrar en velocidad a aparecer menos claro la repetición no es no es se queda enganchó al lateral derecho

Voz 1 02:11 Nuestra nuestra primera repetiría que hemos visto evidentemente no no eso no es se quedan no pero bueno esto qué partido fácil por el amor de Dios digo por cinco Comet

Voz 6 02:27 a ver yo sí avisa al principio

Voz 1 02:30 pero ni eso aquí por asistentes porque vaya usted lo de todos nosotros que tu es comentarista no responsable de lo que hagan los aparte que puesto que no era el mejor venimos con la ronda Carlos el diecisiete de la primera parte empata San Juan

Voz 8 02:59 España no merece no salieron gol empate a cero Romero

Voz 9 03:02 siete de la primera parte mejora exponencialmente el jugo España con cuatro fortunas consecutivas y un gol mal anulado a Rodrigo de momento no se mueve el marcador España cero Suecia cero al grupo de España gana Rumanía Bruno

Voz 1 03:14 así Malta cero Rumanía uno

Voz 1022 03:16 además más goles en la noche europea Ucrania uno Luxemburgo cero y acaba de marcar Kasper Dover para la selección de Dinamarca Dinamarca uno Georgia cero ha arrancado también el segundo partido el día en el Mundial femenino tres de la primera parte cada cero Camerún

Voz 8 03:30 te recordamos que el primero de los partidos sorpresa importante porque Argentina consiguió soportar el asedio de Japón ya empatado a cero siguiente partido de la selección española el miércoles seis de la tarde en Margets ante Alemania que es campeona olímpica además baloncesto en la Fonteta Guaita arranque

Voz 10 03:45 el fútbol medio siete para el equipo taronja entre el Real Madrid

Voz 11 03:49 a las tres de la madrugada tenemos el quinto partido de la final de la NBA entre los Raptors y Golden Stade informa de que Kevin Durant va a jugar esta noche con los Golden State Warriors ahorros asedios y el fútbol Nokia al Tena

Voz 12 04:17 España

Voz 1 04:18 sí era forma jugó me lo apareció en directo de Marco Asensio la apertura en banda derecha perdona Antonio que una jugada de España de ese gol porque era una acción a balón parado venía de un saque de esquina estaba muy bien trabajada esa opción

Voz 2 04:30 habéis con el pase cambiado aparejo era fantástico de disco y me ha sorprendido Herráez era una jugada muy rápida pero me ha sorprendido que han protestado poco lo forzosa de España es de verdad porque yo creo que está parejo sí ha hecho un tímido

Voz 5 04:45 una emotividad protesta pero al final se ha venido abajo y el resto ha dicho bueno pues estaba fuera de juegos acabó

Voz 1 04:51 de una cantada tremenda sí pero es una cantada tremenda luciendo mucho pero es lo que tú decías antes del ahora echamos de menos de lo nuestro

Voz 6 05:01 bueno no te echaré de menos también no los asistentes españoles

Voz 1 05:04 a lo mejor yo soy muy muy muy muy solo

Voz 2 05:11 al retrasa para Sergio Ramos toca la pelota hasta cojonudo ahí está la peli

Voz 1 05:17 sí pero ganaríamos en evidentemente no

Voz 2 05:20 para es que para esto es evidente para esto pero duro pues una rueda de prensa con una esa estadística diciendo con la que se ha montado la temporada diciendo que ha sido maravilloso ganador viene la bola para Carvajal Carvajal de narices eh Gerber

Voz 1 05:33 pero claro

Voz 2 05:36 pelota para que la toque con pierna derecha Lucy ellos han visto el peligro balón para hoy el árbitro este sí es lo que está pasando

Voz 5 05:43 dándolo suecos que tanto llegó como Sergio Ramos están ahí apretando pero bueno esto es fútbol no

Voz 2 05:48 es una falta de Iñigo Martínez por detrás empujón haber falta en el centro del campo

Voz 1 05:53 seria montarlas a la primera falta de España

Voz 3 05:56 Suecia normalmente juega siempre ya muy muy directo pero es verdad que tengo jugador con criterio en el centro del campo Christopher Olson que está jugando muy bien en el Krasnodar me ha sorprendido que lo dejaran en el banquillo porque es el jugador con más criterio en más visión de juego en ese centro de Cannes

Voz 2 06:08 si no están en el centro del campo en el que tiene mejor pinta de Sebastian Larsson verdad

Voz 3 06:12 bueno o Larsson que deja treinta y cuatro años sí que ha jugado bien a buen nivel pero ahora ahora está ya es la última etapa de su carrera podemos decir

Voz 2 06:20 imagínate cómo están el resto viene la pelota para tocarla en banda derecha la pelea ahí era tal el capitán el que quería tocarla con cabeza no llegó a saque de portería a favor de España les quepa otra vez tranquilo chico tranquilo perdió la pelota que para vuelve a recuperar España balón para Fabian

Voz 1 06:36 verso la portería de Romero

Voz 4 06:38 qué les preocupa tanto cesante Anatel ahora

Voz 2 06:43 ya no el partido pero te digo una cosa bien la decisión me parece deportivamente justa hable Valle claro balón arriba toca de cabeza Sergio Ramos mantendrá

Voz 5 06:57 hombre hombre tiene todas se lo tiene que ganar hoy no se lo tienen que ganar hoy luchó por no perder barberos

Voz 1 07:03 bueno Lucho Lucho alternó aquí con Bravo y contesté que en el primer año

Voz 2 07:09 en una sesión que viene Marco Asensio pierna derecha Le pega de zurda la imposible lo intentó marcase será muy complicado la bola será por encima muy por encima

Voz 5 07:17 esto es muy fácil Marcos en el momento que la portería transmita tranquilidad seguridad sacaban los debates que pasa el lema da igual quién sea de los que sí pero Santi que él dijo Luis Enrique dijo en su primera rueda de prensa le pregunté yo él dijo De Gea que hijo Pax activamente de Gea era el portero muy bien ese es el portero es iba a seguir si eso lo veremos

Voz 1 07:43 a Israel es un error de

Voz 5 07:46 mire socorro claramente es un error porque porque luego pasa que tienes que cambiar por las circunstancias que sean diciendo justas como ha dicho Romero o loables y qué pasa que te quedas El expreso de Tous claro no verlas dijo perdona careta lo dijo Robert Moreno el el otro día el viernes y sin te K2 muy bien solvente no que estaba hipotecado de nadie

Voz 2 08:09 después de inteligente en elabora para mí es más yo sólo tengo una deuda aquí ya teólogo tendremos tiempo para hablar tengo una duda es cómo va a responder De Gea ante esta nueva situación

Voz 13 08:21 es que me perdí demasiado margen la selección es demasiado Mali más

Voz 1 08:26 la oportunidad oyendo

Voz 13 08:28 no ningún por tener una selección tan mal es tan frecuentemente ha sido incide esta ver Alfredo ha sido indiscutible

Voz 1 08:38 en dos fases finales pero indiscutible Sin Chacón

Voz 5 08:41 no no Luis Aragonés después de mundial creo no después del Mundial de Francia dijo que si no llegaba no sé qué me marchaba y luego de Alemania simple manitas bueno pues no fue un error decirlo ya está una decisión quedarse una decisión buena quedarse

Voz 1 08:56 es verdad que no ganó la sus palabras está claro

Voz 2 09:00 bola para Marco Asensio juega Bussi pero sí es cierto que el otro día Robert Moreno que a mí me está encantando todo lo que se maneja muy bien sí sí señor muy Vigo lo contó con una con una tranquilidad que que no tiene una pista que yo creo que no fue tan claro no le creímos balón para Isco estamos acostumbrados a que no mientan balón para Sergio Ramos toca la abusivo sigue la pierde como está Bussi recupera la pelota lo intenta por banda derecha ahí aparece por ver al suelo falta la falta dice claro este es un baile