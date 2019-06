Escucha las noticias de las 03:00 (11/06/2019)

el Partido Popular no es un partido bisagra nosotros somos la alternativa al Gobierno el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez y algo parecida suceden Ciudadanos José Manuel Villegas

Voz 0011

02:18

propone al Gobierno que estudie un nuevo modelo de gestión que permita convocar antes las ayudas y de esa manera que los estudiantes sepan también antes si se la han concedido la cuantía actualmente los alumnos no saben hasta diciembre Si les han dado la beca himnos enteran hasta marzo del dinero total del que van a disponer el pago final no se hace hasta abril o mayo con el curso a punto de Perú nace así que son las familias las que tienen que adelantar el dinero y no todas pueden el Gobierno se comprometió hace meses a reformar el sistema pero todavía no lo ha hecho algunos de los miembros del Consejo como Comisiones Obreras han avanzado que van a presentar un voto particular por la tarde se va a reunir además el Observatorio de Becas el foro en el que el Gobierno quiere articular la reforma del sistema de ayudas es la segunda riñón en seis meses en el encuentro se banalizar el decreto para el curso que viene también algunas de las propuestas de mejora que han llegado al Ejecutivo desde la comunidad educativa