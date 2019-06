Escucha las noticias de las 04:00 (11/06/2019)

son las cuatro las tres en Canarias el Wall Street Journal publica esta ahora que el hermano mayor del líder de Corea del Norte Kim Jong que fue asesinado en dos mil diecisiete en Malasia era un informante de la CIA el periódico asegura que en el momento de su muerte Kim Jong Nam estaba en Malasia porque se iba a reunir precisamente con agentes de la Agencia estadounidense de inteligencia y aquí en España Pedro Sánchez va a reunirse hoy con Pablo Iglesias Pablo Casado y Albert Rivera para buscar una mayoría en el Congreso que le permita ser presidente el PSOE ya amenaza con elecciones sino gobierna en solitario Isaac Lobo salvo Podemos que sigue reclamada entrar en el Gobierno el resto de partidos con más votos dice que no lo apoyarán escuchamos a Ábalos Iglesias Teodoro García Egea José Manuel Villegas iban Espinosa de los Monteros

quién dice que elecciones a mí me parece irresponsable yo creo que ahora les decimos a los españoles que votar otra vez hemos corren a gorrazos con toda la razón

el Partido Popular no es un partido bisagra el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedrosa