Escucha las noticias de las 06:00 (11/06/2019)

Iglesias exige estar él mismo en algún ministerio del área social del nuevo Gobierno pero Ferraz enfría esa opción con el argumento de que PSOE y Unidas Podemos no suman la mayoría necesaria y que hay otros votos necesarios que no votarían la investidura con Podemos centro del Gobierno después de Iglesias Sánchez se va a ver con los líderes del PP y de Ciudadanos que ya han confirmado que votarán en contra de su investidura no se sienten obligados a permitir un gobierno de Sánchez para impedir que el Gobierno de España pueda depender de los independentistas Teodoro García Egea secretario general de los populares

el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez

Asamblea de Madrid es Ángel Garrido se acuerdan el ex presidente de la comunidad con el PP y ahora diputado por ciudadanos no va a estar según le cuentan a esta redacción porque no termina de tener la confianza de Aguado que es el líder de Ciudadanos en la comunidad qué cosas se tanto viaje para esto es martes once de junio ya son mil las mujeres que han muerto víctimas de la violencia machista desde el año dos mil tres que es cuando comenzaron los registros ya superamos la barrera una barrera psicológica porque faltan todas las asesinadas antes de esa fecha las autoridades locales y regionales han confirmado en las últimas horas dos casos que el Gobierno central debe incluir todavía en las estadísticas Aimar Bretos buenos días