buenos días martes once de junio el Servicio Extremeño de Salud convocará por primera vez en su historia plazas para científicos antes de final de mes según ha podido conocer la SER el Servicio Extremeño de Salud hará pública la convocatoria de carácter público permitirá la contratación de ocho científicos para el desarrollo de proyectos relacionados con la biomedicina el objetivo captar talento en materia investigadora que desarrolla proyectos innovadores en la región catedrático de Farmacología investigador del Centro de Investigación Clínica del Área de Salud de Badajoz es Adrián Llerena

Martín hay muchos agricultores que ya lo están pagando la que se está oponiendo más rotundamente a este también es decir lo que se Stubbs ha perdido poder adquisitivo desde hace por lo menos doce o catorce estamos ganando exactamente igual que hace doce ó catorce años veinte días me por cuarenta euros son ocho ciento de los

la al pago denunciar este tipo de hecho me parece que no se puede llegar a la propia a la propiedad privada invalidar esa forma ir por otro lado buen reconociendo su reivindicación cuando estaba lejos de Hamás hemos trasladado niño emo puesto a que la ley se pague el salario mínimo interprofesional

pues escuchábamos San Juan desde desde a Page Extremadura Saja hay precisamente en el campo la Guardia Civil de Badajoz ha abierto diligencias a los responsables de una finca agrícola después de localizar a cinco personas que estaban trabajando de forma ilegal tres de ellas menores de edad en el fenómeno de Badajoz y el próximo día trece es la fecha elegida por la empresa hablamos en este caso de lo que ocurría en algunas centrales hortofrutícolas extremeñas la pasada semana quedaban que hacían que pararan más de doscientos trabajadores a las puertas del Escobar reclamando los abonos correspondientes a esa subida salarial pues como decíamos el día trece es la fecha elegida por la empresa para proceder a pagar esos atrasos a los jornaleros y un apunte más en torno al ámbito laboral el número de demandas por despido presentadas en los juzgados de lo Social en la región en los tres primeros meses del año ascendió a trescientos sesenta y tres lo que representa una disminución del diez coma cuatro por ciento respecto al mismo periodo del año anterior cuando hubo cuatrocientos cinco el segundo mayor descenso entre las comunidades el Juzgado de lo Contencioso administrativo número dos de Badajoz que ha decidido dejar sin efecto la suspensión provisional del proceso selectivo para la cobertura de cuarenta y siete plazas de la policía local en la capital pacense que había acordado la pasada semana en capítulo de sucesos su nombre de treinta y ocho años ha sido detenido en Talavera la Real como presunto autor de un delito de violencia machista tras agredir presuntamente a su pareja ocurría los hechos sobre la una de la pasada madrugada la mujer al parecer había recibido golpes por parte de su pareja en varios partes de su cuerpo presentaba gran estado de nerviosismo recordamos este dato ya son mil las mujeres que han muerto víctimas de la violencia machista desde el año dos mil tres cuando empezaron los comenzaron los registros en las carreteras un accidente de tráfico en una salida de vía en las sesenta y seis en el punto kilométrico cuatrocientos ochenta y siete de cercano a Bell deja dos heridos leves que han sido trasladados al Hospital Virgen del Puerto por cierto que la circulación en la carretera x doscientos nueve en Montijo ha sido ya restablecida tras haber sido cortada ayer durante aproximadamente una hora al tráfico debido a un incendio que tenía lugar en las proximidades de la misma pero como decimos restablecido ya el tráfico y el quince de junio ya saben quedara el constituidos los consistorios continúan los movimientos para conformar Ayuntamiento enseguida lo contamos ayer el portavoz de Ciudadanos Extremadura Cayetano pueblo afirmaba que su formación no se va a dejar llevar por las prisas en relación a los pactos para conformar los gobiernos locales de Cáceres y Badajoz porque defiende en una primera toma de contacto no se toma ninguna decisión

Voz 4

06:00

de básicamente lo que ponemos encima de la mesa es la de conseguir que la ciudad de Badajoz y Cáceres se conviertan en ciudades de oportunidades en ciudades en las que haya trabajo en ciudades en la que nuestra gente no será que marchar porque no hay no hay trabajo y todo tiene que ir encaminado a hacerle más Mavi la vida más fácil a los autónomos a la pequeña