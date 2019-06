Las noticias de Navarra, 06:50 (11/06/2019)

cielos ahora mismo nubes bajas también de algunas lluvias débiles para empezar este martes once de junio el PSOE y contempla la posibilidad de gobernar Navarra con la abstención de Bildu abstención que tendría que darse gratuitamente porque los socialistas insisten no van a pactar nada con la formación aberzale José Luis Ábalos es el secretario de Organización del PSOE

yo quisiera planteado es que no se negocie con Bildu esa abstención que no se negocia nada a partir de ahí de Bildu quieras tienes ellos habrán pero que que hacer responsables también de la decisión entre otros

Voz 4

01:05

no depende la de Navarra lo tanto la gobernabilidad no pasa por lo que ocurre en Navarra la gobernabilidad o mejor dicho la investidura ahora tampoco está en función de dos votos porque además ustedes son conscientes de que esas aritmética no es de suma sino que comporta restas de pronto nos podemos encontrar con la excepción de los votos y la contrariedad de otros seis