Las noticias de Aragón, 06:50 (11/06/2019)

buenos días leves movimientos sobre la formación de un nuevo gobierno en la Comunidad en el comienzo de la semana el objeto de deseo del Partido Aragonés que en su condición de partido de centro ha sido requerido por la ejecutiva nacional de Ciudadanos para llegar a un acuerdo junto al PP mientras en los ayuntamientos que constituyen el sábado también el paro requerido para formar gobierno en Teruel y en Zaragoza hoy se reúnen la candidata socialista cuya lista fue la más votada con la candidata de Ciudadanos mucha mezcla de colores como escuchan aunque de otro color bien diferentes en el futuro de la cadena Dia en Aragón con los nueve cierres previstos hasta el próximo día veintiuno y cincuenta trabajadores despedidos la primera de las tiendas cierra hoy en Zaragoza y escucharemos además las quejas de los trabajadores de Correos que no llegan al reparto diario de correo hoy segunda jornada de huelga en la capital aragonesa con el anuncio de reducción de plantilla antes de ampliar todo esto la previsión del tiempo para hoy lluvias desde la madrugada que seguirán por la mañana y las temperaturas seguirán bajando Juanjo Hernández buenos días buenos días cielo cubierto con lluvias con alguna tormenta incluso que se va a desplazar de oeste a este las precipitaciones van a remitir durante la tarde

lo tenderá a poco nuboso viento del noroeste moderado en el valle del Ebro temperaturas sigue en descenso ahora mismo tenemos trece grados en Zaragoza once en Gush Katif en Teruel

el presidente de Chunta José Luis Oro está dispuesto a sentarse a hablar con PSOE PAR para que no haya un gobierno de centro derecha en Aragón pero considera que todavía no es momento de negociar porque Javier Lambán quiere contar con Ciudadanos informa Pepe las Marías

si hay una posibilidad de evitar el Gobierno de PP Ciudadanos y Vox Mi también al Gobierno conciudadanos claro que nos estaremos en este momento tener ningún sentido yo creo que hasta que el Partido Socialista cuenta o no con Ciudadanos pues no tiene mucho sentido sentarnos a hablar de qué vamos

no tira la toalla y sigue buscando un acuerdo con Ciudadanos y los diez concejales de la socialista y los seis cesará Fernández le daría mayoría para gobernar Pilar Alegría la semana pasada afirmó que no se plantea ceder la alcaldía Ciudadanos a cambio de que la formación naranja respalde el acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y el PAR para el Gobierno de Aragón

yo creo que lo que no hay que hacer nunca retorcer la voluntad de los ciudadanos y los ciudadanos el veintiséis de mayo la ciudadanía el veintiséis de mayo habló muy claramente dando un apoyo contundente y una victoria contundente al Partido Socialista

con el apoyo de Ciudadanos y también con el concejal de Vox con el que todavía no ha hablado pero que ya ha mostrado su preferencia de que el Ayuntamiento quede en manos de un bloque de derechas

si no cambia la postura de Ciudadanos que ya ha dado un primer paso asumiendo un preacuerdo con el Partido popular Emma Buj tendría garantizada la Alcaldía falta de un voto que podría llegar del único concejal de Vox

Voz 6

05:03

