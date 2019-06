Las noticias de Castilla y León, 06:50 (11/06/2019)

No hay resultados

Voz 0603 00:00 buenos días ya lo dijo Alfonso Fernández Mañueco al concluir la primera reunión PP Ciudadanos con los dirigentes nacionales y lo que quieran claro se mostraba el candidato a la Presidencia de la Junta y presidente del PP en Castilla y León que ahora acepta la limitación de mandatos que exige Ciudadanos para negociar el pacto de gobierno aunque hay matices porque Fernández Mañueco recuerdo que cada provincia tiene autonomía y el hecho de no poder repetir en el cargo si se lleva ya ocho años no te impide seguir en la Junta en otro puesto en una consejería o en dirección General mientras tanto las negociaciones para los gobiernos municipales en Salamanca el PP y Ciudadanos iniciaron en las reuniones para ese posible pacto idem de ese rompe la acuerdos en Valladolid el alcalde en funciones el socialista Óscar Puente intentará formar gobierno en solitario tras romper con su socio de Gobierno la pasada legislatura con Valladolid Toma la palabra

Voz 1651 01:03 ante esa situación que aún asumiendo que lo más deseable para Valladolid hubiera sido la reedición del acuerdo el partido socialista intentará formar gobierno en solitario a partir del sábado día quince de junio respetando los principios y objetivos de los cuatro años que dejamos atrás buscando mejorar la gestión municipal habrá que redoblar esfuerzos y buscar permanentemente el acuerdo con todas las fuerzas políticas del Ayuntamiento

Voz 0603 01:26 nubosidad con riesgo de chubascos sobre todo en el este de la comunidad baja ligeramente termómetro y las máximas hoy estarán por debajo de los veinte grados a estas horas siete grados en Burgos León y Soria ocho en Palencia nueve en Segovia diez en Valladolid y Ávila once grados en Salamanca hasta doce en Zamora comenzamos

Voz 3 02:07 el mejor residuo del que no se produce menos residuos más vida reduce tu residuos comprando lo necesario si puedes a granel pasa de usar y tirar la segunda mano es una segunda oportunidad tú eres el origen del reciclaje pone cada residuo en su contenedor junto a de Castilla y León

Voz 0603 02:50 esta semana se tendrán que ir definiendo los pactos para gobernar los ayuntamientos y la propia Junta todo sigue pasando por ciudadanos que prefiere de momento guardar prudencia ir reunirse en terna mente antes de valorar lo que ha dicho el candidato hoy presidente del PP en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco la crónica de José Manuel Gozalo

Voz 1081 03:08 candidato del Partido Popular Alfonso Fernández Mañueco está dispuesto a dar todo lo que sea para seguir gobernando la Junta de Castilla y León y en este sentido acepta todas las propuestas de Ciudadanos para alcanzar un acuerdo de gobierno incluido la limitación de ocho años a altos cargos y alcaldes o presidentes de diputaciones al frente de estas instituciones eso sí siempre que sea necesario en estas El acuerdo de Ciudadanos esta es la postura del candidato y presidente regional Alfonso Fernández Mañueco que ha dado a conocer tras la reunión del Comité de pactos donde ha insistido una y otra vez que acepta las dieciocho medidas de regeneración presentadas

Voz 5 03:42 tú como Partido Popular como partidos Partido Popular y Partido de ciudadanos aceptamos que lo que determinen los acuerdos de gobernabilidad

Voz 6 03:52 en aquellas instituciones que necesiten esos acuerdos de gobernabilidad

Voz 5 03:56 da eh que necesiten esos acuerdos de gobernabilidad para esta legislatura también tengan la limitación de mandatos de ocho años

Voz 1081 04:04 a los ocho años de Gobierno al frente de esas instituciones también afectarán a altos cargos de la Junta que no seguirían en esas consejerías pero sí podrían seguir en notas ha dicho Mañueco una y otra vez se le ha preguntado al candidato del Partido Popular a la Junta sobre la limitación de esos ocho años al frente de las instituciones y ha vuelto a decir lo mismo

Voz 5 04:22 me lo pueden preguntar más veces Idle voy a volver a repetir eh le voy a repetir lo mismo que el Estado diciendo ahora

Voz 1081 04:30 son los acuerdos de gobernabilidad aunque es cierto que el Partido Popular podría intentar gobernar esas instituciones ayuntamientos y diputaciones donde los alcaldes llevan más de ocho años siempre eso sí que sea la lista más votada en minoría

Voz 0603 04:42 sobre la respuesta del Partido Popular a la propuesta de Ciudadanos giro el comentario esta mañana de Javier Cuevas director de contenidos de la SER en Castilla y León buenos días

Voz 1053 04:50 buenos días sería conveniente que a lo largo de esta mañana nos digan en qué punto real se encuentra la negociación entre Partido Popular y Ciudadanos hace ya quince días de la celebración de las elecciones y este intercambio de pareceres entre Partido Popular y Ciudadanos comienza a provocar fatiga ayer el Partido Popular dijo que acepta las peticiones de Igea pero recubrir su respuesta de una capa de argumentos borrosos con la intención de hacer uso llegado el caso de la literalidad de lo dicho por Mañueco el candidato del Partido Popular no respondió de manera clara a la pregunta de si sacrificará a quiénes se postulan por su partido a las alcaldías de Burgos Palencia o Aranda no quiso mojarse hasta ese punto dejando así abierta la puerta a múltiples interpretaciones

Voz 7 05:34 o sea adalid de la transparencia parece

Voz 1053 05:36 sentirse cómodo en esta especie de juego del gato y el ratón y aún no ha dicho si le convence o no la respuesta del PP no sabemos si porque les resultó incomprensible o porque simplemente su silencio forma parte de una estrategia diseñada para la ocasión sea por un motivo o por otro este combate dialéctico cuando conviene a puerta cerrada y en ocasiones también cuando conviene a través de los medios de comunicación empieza a cansar

Voz 9 06:12 el entretenimiento atención con el sesenta por ciento que el voto escrutado el Castilla y León lesiones en Castilla La Rábida

Voz 0603 06:56 vamos con otros asuntos de interés en Castilla y León después de año y medio desde el incendio que afectó a la fábrica de horno a en Ávila dedicada a la fabricación de que esos reanudará su actividad a finales de este mes una factoría de la que dependen unas cien personas María Ángeles Hernández

Voz 1904 07:13 Arnau va a cumplir el calendario que se fijó cuando se hizo el plan industrial para retomar la actividad tras el incendio de noviembre de dos mil diecisiete Las obras están terminadas ya se ha instalado el noventa por ciento de la maquinaria de los trabajadores que han estado acogidos a un expediente de regulación temporal de empleo se van incorporando poco a poco a la fábrica el director general de Ormuz en Europa es Joan Bardot

Voz 11 07:34 es cuestión de semanas durante este mes estará terminada y que bueno

Voz 12 07:39 pues los trabajadores ya en el Col poblando paulatinamente como dijimos no pues la planta en nuestra idea determinada mediados de de este año

Voz 11 07:48 bueno así se aparece que las cosas se serán cosa cumplidos

Voz 0603 07:51 a finales de este año se habrán recuperado los volúmenes de pro

Voz 1904 07:54 la nueva tenía antes del incendio y el objetivo

Voz 0603 07:57 es crecer la nueva fábrica es un treinta por ciento

Voz 1904 07:59 lo más amplia que la anterior nos quedamos

Voz 0603 08:02 con las seis mil quinientas quejas que llegaron a la oficina el Procurador del Común de Castilla y León a lo largo de dos mil dieciocho son dos mil seiscientas quejas más que el año anterior y la sanidad se lleva la palma la gravedad

Voz 1272 08:13 la mayoría el sesenta por ciento En concreto de las quejas tienen un mismo motivo que es la falta de personal y medios en el Servicio de Oncología de Zamora en relación a la situación de colapso que se produjo Si recuerdan a finales del año pasado en el Complejo Hospitalario de Zamora cuando se quedó reducido el número de oncólogos Isère anularon varias citas el Procurador del Común Tomás Quintana explicaba en La Ventana Castilla y León que en un plazo de dos tres semanas resolverán esta cuestión

Voz 13 08:35 sí que hay fundamento para para la presentación de la que ya algún tipo de deficiencia habrá habido sino pues no ha ni ese ni otros número de personas se mueven sino hay una razón para el yo creo que en semanas posiblemente dos tres semanas podamos emitir el la resolución corresponde

Voz 1272 08:50 la sanidad en cualquier caso es el tema que más quejas ha reunido en dos mil dieciocho porque aunque el foco está como decimos en el Servicio de Oncología de Zamora también se han registrado como segundo tema destacado quejas en el medio rural de Castilla y León por la falta de profesionales sanitarios

Voz 0603 09:06 la actualidad de Castilla y León también en nuestra web SER Castilla y León punto es en esta jornada con descenso de temperaturas máximas