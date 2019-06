Las noticias de Cantabria, 06:50 (11/06/2019)

Voz 1 00:00 el impuro y Cantabria

Voz 0628 00:08 qué tal están buenos días la reunión del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos con el diputado nacional del PRC José María Mazón será finalmente mañana miércoles en el Congreso el objetivo del encuentro es materializar un documento que recoja los compromisos del Estado con Cantabria que el PRC exige para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en Madrid el pacto con el PSOE aquí encanta Cantabria lo publica la agencia Europa Press la reunión prevista inicialmente para hoy como anunció el PSOE en su momento se traslada a mañana miércoles reunión en la que estarán Ábalos y a la que también acudirá la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo por Cantabria estarán el diputado Mazón y el consejero de Industria en funciones Francisco Martín reunión que debe servir para encauzar ese documento que reclama el Partido Regionalista de Cantabria y en este sentido Mazón si ayer en Hora catorce que espera que los representantes socialistas acudan al encuentro con los deberes

Voz 2 01:19 los hechos lo único debemos a Jaume a otra una conversación entre el presidente Pedro Sánchez que bueno parece que tendría buena disposición pero a partir de ahí no hay más concreto y no puedo avanzar más porque no tenemos nada yo ir con mis papeles supongo que el tendrá preparados los sueños sí sí son compatibles pues daremos el choque y seguiremos negociando

Voz 0628 01:40 bueno pues es lo que decía ayer José María Mazón las exigencias del PRC recordemos consisten en el pago de los ciento veinte millones pendientes de abonar por las obras de remodelación del hospital de Valdecilla las conexiones ferroviarias con Madrid por la meseta ir hacia Bilbao Ilda apoyo de Adif que depende del Ministerio de Fomento al la de lo necesario en el polígono industrial del yerno de la pasión trece grados a esta hora en Santander once en Torrelavega ya algo más de seis en Reinosa comienza el día con calles mojadas en prácticamente toda Cantabria hoy las temperaturas pueden es bajar van a bajar de hecho den respecto a las que hemos tenido estos días y las tormentas pueden hacer acto de presencia sobretodo por la mañana Agencia Estatal de Meteorología María Salgado qué tal buenos días

Voz 3 02:32 buenos días este martes en Cantabria tendremos cielos cubiertos que dejarán lluvias y chubascos menos probables en campo y que darán paso a intervalos nubosos ya por la tarde unas precipitaciones que pueden ser en forma de nieve entre los mil cuatrocientos y los mil seiscientos metros en el suroeste las temperaturas diurnas Se mantiene en sin cambios o bajan ligeramente un descenso que será más acusado en el sur de la comunidad alcanzaremos los dieciocho grados en Santander y Torrelavega diecisiete en Camargo hoy en Castro Urdiales dieciséis en Los Corrales de Buelna Laredo astas de cesto el Potes trece grados en Reinosa en la costa soplará viento del oeste y en el interior viento del noroeste del norte

Voz 0628 03:18 en las carreteras según dice la DGT no hay problemas a esta hora se puede circular con normalidad tan sólo les pedimos precaución la habitual siempre que se producen precipitaciones seis y cincuenta y cuatro minutos a Christmas de cocido montañés suele maníaco

Voz 4 03:37 yo soy maestra de fibra

Voz 5 03:40 llega fibra televisión móvil lo que no esperas quiere ser el primero

Voz 0628 03:46 ambos en llamar a la fibra de Al Qaeda

Voz 4 03:49 Ammán de FIFA punto com novecientos ochocientos quince quinientos dieciocho migas acabó con montañesa de desinfección

Voz 0628 03:59 con polilla carcoma en suelos obliga montañesa de desinfección agobiado por temas de Sanidad Alimentaria prevención de legionela Seat en cualquier Flag montan esa de desinfección punto com saber dónde están los mejores cruasán que placas siempre tienes hambre en verano en qué lugar pedir mesa para dos o tres o cuatro dando a sin reservar acto y a la ciudad con tu Arona tú Ateca o tu Tarraco gama de Seat desde trece mil novecientos noventa euros y un red de concesionarios Seat de Cantabria arroba nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones tornos y ascenso esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando ahorita en el uno al treinta de junio ahora tu Audi Q5 dance por doscientos noventa euros al mes con todos los servicios incluidos completamente inviable Financial Services más información en Audi punto es el concesionarios oficiales saudí en Europa apostamos por la

Voz 6 05:07 la calidad sin renunciar al precio sólo el martes once en lupa lubina fresca pieza de trescientos a cuatrocientos gramos por sólo dos con XXXIX la unidad judicial Amaya de quinientos gramos por sólo uno con XXXIX salda hoy es sólo el grupa lupa tus vecinos de confianza

Voz 0628 05:23 estas pensando que llega el buen tiempo las alas la playa Ivan

Voz 4 05:28 llega llega figurante les

Voz 5 05:30 León móvil y lo que no esperas tiene excede el primero

Voz 4 05:34 pues de camino a te prometía más ITA cese que recibe a punto

Voz 7 05:39 el novecientos ochocientos quince quinientos dieciocho tele fuera de inscripciones de actuar dígame ya al señora pero es que enganchar un vídeo otras otro y hacer desaparecer la mañana and no no cuenta como magia no señora hacerlo los horarios de trabajo tampoco lo lamento

Voz 0628 05:55 si tienes talento para subirse a un escenario tienes que apuntó Arteaga actúa Santander música danza magia humor actúa dos mil diecinueve veintiuno y veintidós de junio en Santander inscriben Cadena Ser punto com por Hoy por hoy y Cantabria Fermín Mier los lanzamientos So de South los derivados del impago del alquiler el subieron casi un nueve por ciento en Cantabria en el primer trimestre de este año la comparativa se hace con el mismo periodo del año anterior en total en los tres I los meses del dos mil diecinueve se ejecutaron ciento once lanzamientos por impago del alquiler frente a los veintinueve que lo hicieron por no pagar el préstamo hipotecario estos por cierto también han aumentado aunque bastante más Nos un tres coma seis por ciento son los datos publicados este lunes por el Consejo General del Poder Judicial el informe del Consejo sobre los efectos de la crisis económica en los órganos judiciales de Cantabria refleja asimismo un descenso de los concursos de acreedores en la Comunidad y un aumento de los procedimientos por despido en este último caso subieron casi un dieciocho por ciento un incremento que supera con creces a la media nacional en total se llevaron a cabo casi trescientos procedimientos de despido en nuestra comunidad autónoma y la Guardia Civil de Polanco intensificará las actuaciones contra la ocupación de viviendas vacías lo hará a petición del ayuntamiento para solucionar problemas de convivencia y evitar los enganches ilegales de luz y de agua y es que en el término municipal de Polanco hay urbanizaciones enteras que están completamente vacías

Voz 1593 07:31 vasco en muchos casos ni siquiera se sabe quién va a ser el propietario porque la promotora ha entrado en concurso hoy todavía no hay un acuerdo con la Sareb con el banco malo para su adquisición en el término municipal de Polanco hay urbanizaciones enteras que están vacías y que acumulan más de ciento cincuenta inmuebles en los que no vive nadie por ejemplo ocurre Enrique Jada se construyeron llegó la crisis las promotoras entraron en concurso y no tienen dueño en algunas urbanizaciones incluso como en mar ya ni siquiera entran a ocupar esas viviendas porque ya no queda nada hace años que se han llevado incluso las calderas lo dice la alcaldesa en funciones Rosa Díaz

Voz 0139 08:05 bueno urbanizaciones completar el con viviendas vacías ahora mismo reflejada lo que estaba completamente vacía tenemos dos eh pues del orden de unas cuarenta viviendas en cada una por ejemplo el mar tenemos también otras dos urbanizaciones que están completamente vacías lo que pasa que en algunas de ellas ya se lo han llevado todo

Voz 1593 08:24 el pasado mes de enero la Guardia Civil realizó un operativo en diversos lugares de Requejo nada contra los enganches ilegales de luz y de agua en nueve viviendas ocupadas de forma irregular

Voz 0628 08:33 el gracias miren acabamos con los deportes la Gimnástica de Torrelavega ha anunciado el fichaje del técnico vizcaíno Alfonso del Barrio para dirigir al conjunto la próxima temporada con el objetivo de retornar a la categoría de bronce del fútbol español del barrio de sesenta y un años que cuenta con una dilatada experiencia en Segunda B iniciará así su segunda etapa en Torrelavega porque ya dirigió a la Gimnástica en la temporada dos mil dos dos mil tres precisamente en Segunda B Alfonso del Barrio también tiene experiencia como director deportivo y conoce a un buen número de futbolistas tanto de segunda B como de tercera porque desde dos mil trece hasta el dos mil dieciocho dirigió la secretaria técnica del Sestao

Voz 4 09:13 ver