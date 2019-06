Las noticias de Galicia, 06:50 (11/06/2019)

todo la persona adecuada el momento oportuno y el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando It's audita en del uno al treinta de junio

qué tal muy buenos días más sencillo y transparente así vende Feijóo la propuesta del PP al PSOE oficializada por carta para que gobierne la lista más votada el sábado puedan constituirse por la vía rápida las nuevas corporaciones locales es el intento a la desesperada de los conservadores para hacerse con las alcaldías de A Coruña Ferrol y Lugo las diputaciones de A Coruña Lugo y Ourense ya hay respuesta del secretario del PS Gad Gonzalo Caballero le dice a Feijóo que asuman los resultados del veintiséis de mayo que dejan al PP negociando in extremis la Diputación y el Concello de Ourense con el independiente Gonzalo Pérez Jakome es martes once de junio tiempo bastante revuelto continúa la inestabilidad Pablo Calviño buenos días

qué tal buenos días AM pues aquí llovió lo hizo por la noche pero ahora mismo no está lloviendo tenemos eh nubes en el cielo

el Deportivo se prepara para el gran día mañana partido de ida en Riazor de la eliminatoria del play off de ascenso a Primera en los coruñeses será hoy el día en el que José Luís Martí dará a conocer la convocatoria donde tendrá que efectuar varios descartes ya que tiene a toda la plantilla a su disposición excepto Krohn Dehli Vitor Silva en el Málaga N'Diaye no podrá jugar este doble partido ante el Depor quién sí estará es el meta Munir

lo que hay que facer pues para como para el resto respetar las normas internas no una vez que se respeten las normas puso no entiendo que ningún tenga un derecho absoluto ser presidente de nada

Voz 21

08:01

merece la pena que digamos un análisis reposada sobre qué correlación entre calificaciones de bachillerato y calificación las pruebas Abbado y eso nos podría dar lugar a a mecanismos de corrección nadie no se real la situación no voy a partir de ahí aplicarles medidas correctoras pienso que hay que corregir esta este grado de dificultad de diferente que yo final también afecta no sólo a propiedad selectividad ese no como muy bien indicaba gorritos de Coruña ha entrado en aquellas titulaciones que te del límite de plazas se que son muy demandados