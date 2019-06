Escucha las noticias de las 07:00 (11/06/2019)

No hay resultados

Voz 1727 00:24 muy buenos días Pedro Sánchez se va a encontrar hoy en el Congreso con esto yo escucho Mariano Rajoy abogar por la gran coalición yo lo digo

Voz 3 00:32 no es no con todos no

Voz 1727 00:36 es no de Casado D'Rivera les pedirá él que se abstengan para que Sánchez pueda ser presidente de dirán lo mismo que él le dijo a Rajoy en el dos mil dieciséis con la diferencia de que entonces el Gobierno se sustentaba en un partido lleno de casos de corrupción y con la diferencia esencial de que entonces había alternativas de gobierno al PP y esta vez no la hay sin el PSOE así que se encontrará con dos no es no sí pero el de Pablo Iglesias dispuesto a votar su investidura siempre que Unidas Podemos entre en un gobierno de coalición con el propio Iglesias en el Gabinete para presionar a los tres el socialista Ábalos ha salido a reformular aquello que dijo Sánchez de que o gobierna el PSOE o gobierna el PSOE o hay una tercera opción alternativa

Voz 4 01:24 el Gobierno socialista que es obligar a los que los españoles vuelvan a votar

Voz 1727 01:29 a Pablo Iglesias esta presión le parece una irresponsabilidad lo dijo anoche en La Sexta

Voz 5 01:36 tal a mí me parece irresponsable yo creo que ahora les decimos a los españoles que votar otra vez irnos corren a gorrazos

Voz 1727 01:41 con toda la razón por la derecha ciudadanos votará no en el PP su lideresa madrileña Díaz Ayuso llegó a sugerir por la mañana en Onda Cero que deberían abstenerse para evitar la influencia de los independentistas

Voz 3 01:54 no yo desde luego prefiero que que se llegue a cualquier entendimiento antes de que gobierne el señor Sánchez con ellos eso desde luego

Voz 1727 02:01 pero la dirección nacional la desautorizó en dos segundos Teodoro García

Voz 6 02:06 de Gea el Partido Popular no es un partido bisagra ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de ser el partido bisagra el Partido Popular no sólo no va a facilitar la investidura de Pedro Sánchez sino que vamos a dificultar la investidura de Pedro Sánchez

Voz 1727 02:19 por cierto que el Partido Popular ha conseguido que los medios de comunicación audiovisuales no puedan grabar el juicio por la destrucción de los discos duros de Bárcenas se acuerdan la formación el PP se sienta en el banquillo como persona jurídica y pidió que el juicio no se puede retransmitir ni grabar el juez les ha dado la razón sólo podrán seguir el proceso a mano escribiendo a mano los periodistas que estén dentro de la sala es martes once de junio ya son mil las mujeres asesinadas por violencia machista de España desde que hay registros desde el año dos mil tres Aimar

Voz 0027 03:00 si a falta de que la Delegación del Gobierno confirme los dos últimos casos en el pueblo valenciano día Alboraya un hombre de cuarenta y ocho años ha matado a su mujer de veintinueve después tirado por el balcón el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto también es día de luto en Ayamonte Huelva donde este fin de semana se encontraron los cadáveres de un matrimonio ella tenía heridas de arma blanca y la Guardia Civil maneja como principal hipótesis la violencia de género

Voz 1727 03:22 mil asesinadas y no figuran en esta relación las anteriores a dos mil tres ni los crímenes de género fuera de la pareja como el caso de Diana Quer por ejemplo o los asesinatos de prostitutas a manos de sus clientes que habría que preguntarse también cuánto influye en la violencia machista el consumo de porno

Voz 0027 03:40 consumo que según un estudio de la Universidad de Baleares empieza a los ocho años entre los niños aunque se generaliza a los catorce con estas consecuencia

Voz 7 03:48 es la pornografía produce cambios unas relaciones interpersonales y de género proyecta una imagen de la mujer como mera actriz al servicio de los deseos sexuales del varón generaliza un modelo masculino de relación sexual mercantilista explica a la mujer

Voz 0027 04:03 es Carmen norte catedrática y una de las autoras del estudio que asegura que actualmente el vídeo porno más visto en Internet es el de una violación en grupo muy violenta

Voz 1727 04:13 Vodafone empieza a desplegar en España el cinco G con las redes de Huawei lo van a lanzar este fin de semana en quince ciudades iban a poner a la venta tres tipos de teléfono móvil de teléfono móvil compatible aunque ninguno será Juan Wade tras el veto impuesto Google al gigante chino Antonio Coimbra es el presidente de Vodafone España

Voz 8 04:34 de momento es verdad nos hemos certificado Huawei pero seguimos trabajando en la claramente e Isis llegan los momentos que podemos edificar hubo ha decidido con esos tres

Voz 1727 04:46 ya antes del deporte atención a esta sentencia del Tribunal Supremo el alto Tribunal asegura que jugar al fútbol con clientes forma parte del tiempo de trabajo de los empleados y que por tanto esas horas hay que compensar las con descanso resuelve el Tribunal la sentencia el caso de los empleados de Altadis y sus pachangas con los estanqueros dice Ademar la sentencia que cualquier accidente que se produzcan ese tiempo se va a considerar accidente de trabajo que hacemos en este equipo con las pachangas de Isabel Villar

Voz 9 05:20 Aimar Bretos y Sampe con lo que el riesgo que tiene una pachanga das diez después de trabajar toda la noche El día dejé fútbol hace tiempo pero me estoy pensando volver a ella ya para que te computen a ver ya bueno pues aparte de esta sentencia del Supremo Marc Gasol tendrá que esperar una nueva oportunidad para ser campeón de la NBA

Voz 1161 05:40 junto a Ibaka sumarse a su hermano Pau como españoles ganadores del anillo se les ha escapado esta madrugada el primer intento de los tres que tienen los Toronto Raptors tras perder en casa con los actuales campeones los Warriors ciento cinco ciento seis sigue dominando Toronto la sería ahora tres dos la final se traslada ahora a California para el sexto partido en cancha de los Warriors que si logran la victoria empataría en A tres para regresar de nuevo a Toronto disputar el séptimo y definitivo encuentro buenos números de Marc Gasol diecisiete puntos ocho rebotes Ibaka quince puntos seis rebotes

Voz 1727 06:08 si el tiempo Jordi Carbó buenos días

Voz 0978 06:10 buenos días empezamos con buenas noticias para aquellos sitios que necesitan agua y es que hoy va a llover lamentablemente no en todo el país pero sí en zonas donde la sequía es importante como Aragón especialmente en Cataluña durante tratar de algunas tormentas en el interior de la Comunidad Valenciana al este de Castilla La Mancha así como en el interior de Murcia de noche incluso algunas tormentas alcanzarán Baleares lluvias menos significativas en la Ibérica el Valle del Ebro ir a ratos persistentes en Cantabria y el País Vasco el resto del Cantábrico más intermitentes y el sol seguirá luciendo en el centro y sobre todo el sur de la península con temperaturas que en general serán un poco más bajas que hayan