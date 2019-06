qué tal buenos días con dieciséis grados hasta ahora en el centro de la capital hace más frío esta mañana han bajado las temperaturas y lo vamos a notar también en las horas centrales del día los termómetros no pasarán hoy de los veinte grados a las doce del mediodía se constituye la nueva Asamblea de Madrid y el trío de Colón se iba a hacer con la mayoría de la Mesa del Parlamento regional anoche se cerró un acuerdo entre los tres partidos según confirman a la SER Fuentes de la negociación acuerdo que a esta hora de la mañana todavía nadie ha anunciado públicamente PP Ciudadanos y Vox se van a quedar con cuatro de los siete asientos de la Mesa de la Asamblea la formación naranja acepta la entrada de la ultraderecha a cambio de que PP y Vox apoyen a su candidato Juan Trinididad para presidir la Cámara de hecho el PP ni siquiera tiene previsto presentar hoy un candidato propio para

en el Ayuntamiento de Madrid el plazo para cerrar un acuerdo de gobernabilidad termina el sábado que es cuando se constituyen los consistorios Ciudadanos mantiene viva la operación Villacís pero el PP no va a renunciar al menos de momento a la alcaldía de la capital fuentes de Génova aseguran a la SER que Pablo Casado no quiero utilizar el Consistorio como moneda de cambio Carolina Gómez

Voz 0393

01:46

no hay contactos previstos hoy entre el PP y Ciudadanos a nivel municipal que siguen en la pugna por la alcaldía de Madrid los de Martínez Almeida se aferran al mensaje enviado desde Génova en las últimas horas Pablo Casado no va a renunciar al Ayuntamiento de Madrid ni pretende intercambiarlo por el apoyo de Ciudadanos en otras plazas el secretario general García Egea volvía a defender ayer la legitimidad que les dan los votos para ocupar la Alcaldía el PP tiene quince concejales y ciudadanos los once hay que utilizar criterios objetivos