Las noticias de Cantabria, 07:50 (11/06/2019)

Voz 1 00:00 en Hoy por hoy Cantabria Fermí

Voz 0628 00:08 qué tal están buenos días hacen los cubiertos calles mojadas aquí en Santander aunque hace ya un rato que no llueve al menos en la capital tenemos doce grados de temperatura vamos hasta Torrelavega para ver cómo están las cosas Joaquín Díaz buenos días hola buenos días aquí un poquito baste fresco como es habitual en este caso juego once grados buscamos la temperatura de Castro Urdiales Santiago Redondo buenos días hola buenos días tenemos doce grados de temperatura en el centro de Castro con calles mojadas cielo cubierto a esta hora en el Laredo por ejemplo doce grados la misma temperatura que en San Vicente de la Barquera nueve grados en Potes y seis en Reinosa la previsión anuncia todavía para la mañana de hoy nubes y lluvia es incluso tormentas por la tarde el ambiente será algo más tranquilo en cuanto a las temperaturas diecisiete dieciocho grados de máxima en la costa ya en el interior trece como mucho en Reinosa

Voz 3 00:57 Bosch Car Service Tour de talleres multimarca te ofrece la información del crack

Voz 0628 01:01 Nico en Cantabria Bosch Car Service para

Voz 3 01:04 todo lo que tú automóvil necesita al margen

Voz 0628 01:06 en de la precaución que pedimos siempre con agua en la calzada no hay ningún problema dice la DGT que se puede circular con normal

Voz 4 01:13 además de cual sea tu coche si lo desarmarse hemos pieza frente darías cuenta de que la mayoría de ellos las hemos fabricado en ambos por eso aunque no les hablemos conchas en ese poder decir que en casi los fabricamos por eso es lógico que a la hora de cuidar y reparar tu vehículo cualquiera de nuestros quince talleres en Cantabria te garantice el mejor servicio talleres Bosch Car Service en Cantabria cuidamos de tu coche como nadie

Voz 0628 01:38 es una de las previsiones para esta jornada de martes comienza el juicio con jurado contra el kamikaze que provocó la muerte de un joven de treinta y cuatro años edad en la autovía A sesenta y siete entre Santander y Torrelavega en agosto de dos mil dieciséis La Fiscalía solicita trece años de prisión para el conductor que provocó el accidente está acusado de C secular ebrio y en sentido contrario cuando colisionó frontalmente con el vehículo de la víctima a la altura de Barreda tanto el fiscal como la familia del fallecido que ejerce la acusación particular solicitan la misma pena al considerarle autor de un delito contra la seguridad vial con manifiesto desprecio por la vida de los demás en concurso ilegal con un delito de homilía sirio por lo demás la reunión del secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos con el diputado nacional del PRC José María Mazón será finalmente mañana miércoles en el Congreso el objetivo del encuentro es materializar un documento que recoja los compromisos del Estado con Cantabria que el ERC exige para apoyar la investidura de Pedro Sánchez en Madrid para pactar con el PSOE aquí en Cantabria lo pública la agencia Europa Press en el encuentro estarán también presentes la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo y el consejero cántabro de Industria también en funciones Francisco Martín reunión que debe servir para encauzar ese documento que exige que el PRC el diputado José María Mazón decía ayer en Hora catorce que él acude con los deberes hechos confía en que también lo haga José Luis Ábalos

Voz 5 03:11 pues llamado a otra una conversación entre el presidente Pedro Sánchez que bueno parece que tendría buena disposición Guerrero a partir de ahí no hay más concreto ahí no puedo avanzar más porque no tenemos nada yo ir con mis papeles supongo que el tendrá prepararon los sueños y si son compatibles pues daremos el ok seguiremos negociar

Voz 0628 03:31 recordemos que el PRC exige el pago de los ciento veinte millones pendientes de Valdecilla las conexiones ferroviarias con Madrid y con Bilbao y el apoyo del Ministerio de Fomento para construir el aparta de lo necesario en el polígono industrial del llano de la pase a más cosas los lanzamientos o desahucios derivados del impago del alquiler subieron casi un nueve por ciento en Cantabria en el primer trimestre de este año la comparativa se hace evidentemente con el mismo periodo del año anterior en total en los tres primeros meses de este dos mil diecinueve se ejecutaron al con más de ciento diez lanzamientos por impago del alquiler frente a los veintinueve que se hicieron por no pagar el préstamo hipotecario estos por ejemplo estos lanzamientos por no pagar la hipoteca también aumentaron aunque menos lucieron en un tres coma seis por ciento son los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial y la Guardia Civil de Polanco intensificará las actuaciones contra la ocupación de viviendas vacías lo hará a petición del Ayuntamiento para solucionar problemas de convivencia y evitar los enganches ilegales de Lucy de

Voz 1593 04:35 agua Miren Azkarate en muchos casos ni siquiera se sabe quién va a ser el propietario porque la promotora ha entrado en concurso y todavía no hay un acuerdo con la Sareb con el banco malo para su adquisición en el término municipal de Polanco hay urbanizaciones enteras que están vacías y que acumulan más de ciento cincuenta inmuebles en los que no vive nadie por ejemplo ocurre Enrique Jada se construyeron llegó la crisis las promotoras entraron en concurso y no tienen dueño en algunas urbanizaciones incluso como el mar ya ni siquiera entraron a ocupar esas viviendas porque ya no queda nada hace años que se han llevado incluso las calderas lo dice la alcaldesa en funciones Rosa Díaz

Voz 6 05:10 bueno urbanizaciones completar el con viviendas vacías ahora mismo reflejada lo que estaba completamente vacía tenemos dos eh pues del orden de unas cuarenta viviendas en cada una por ejemplo el mar tenemos también otras dos urbanizaciones que están completamente vacías

Voz 0628 05:26 a los cinco minutos

Voz 7 05:27 vistas pensando que llega el buen tiempo las alas la playa iba

Voz 8 05:32 Villegas llega a figuras televisión móvil lo que no esperas quiere ser el primer pues de camina al aprecia pase te prometía más y te hace ser recibe a punto com novecientos ochocientos quince quinientos dieciocho

Voz 9 05:47 en el hospital veterinario Tomás Bustamante disponemos de un servicio de veinticuatro horas los trescientos sesenta y cinco días del año para prestar a tu mascota la atención individualizada y permanente que se merece tanto de día como de noche su mascota se pone enferma repentinamente y está ingresada en nuestro hospital será atendida en todo momento por un profesional de guardia presencial hospital veterinario Tomás Bustamante comprometidos con la ciencia y el bienestar animal

Voz 10 06:10 no todos aspiran a cambiar el mundo pero sólo los más preparados lo consigue es si Ci Cámara Bilbao te ofrecen ende veas Masters especializadas y posgrados en empresa Marketing y Economía Digital matricula te antes del treinta de junio beneficia te de ayudas y financiación con el Plan Impulsa punto bilbao

Voz 0628 06:28 cámara Bilbao Masters punto com

Voz 7 06:31 anda esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos

Voz 0628 06:34 aviones tornos y ascensos esperamos

Voz 7 06:37 todo son adecuada el momento oportuno el coche que el coche pre ya no piensa seguir esperándole agudiza en el uno al treinta de junio a trescientos sesenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta me renting de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi de este verano viaje aseguró que una temperatura excesiva o vete tu tiempo de reacción al volante aprovecha ahora bien televi yo emoción

Voz 12 07:16 red de servicios oficiales pecho de Cantabria

Voz 7 07:19 estás pensando que llega el buen tiempo las alas la playa iba

Voz 8 07:24 llegar llega fibra televisión móvil lo que no esperas quiere ser el primer pues de camino al aprecia te prometía más y te hace ser que recibe a punto com novecientos ochocientos quince quinientos dieciocho

Voz 0628 07:42 en Santander la alcaldesa en funciones y candidata a la reelección Gema Igual asegura que la negociación con Ciudadanos va por buen camino aunque el portavoz de la formación naranja en Cantabria Félix Álvarez dice que no hay todavía nada cerrado con ningún partido palabras de ambos en los actos festivos que se celebraban ayer en la capital con motivo de la Virgen del Mar Gema Igual dice que en la segunda reunión que han mantenido ya conciudadanos ahondar han andado en aspectos programáticos en los que han vuelto a decir o a poner de manifiesto que no existen grandes diferencias hoy Ciudadanos se reúne por la mañana con el PSOE y por la tarde de nuevo con el Partido Popular en Torrelavega mientras tanto al margen de cuestiones políticas la Cadena SER ha accedido al estudio de viabilidad del traslado de la estación ferroviaria de mercancías de Tanos al futuro centro logístico de la hilera Joaquín

Voz 13 08:32 el documento que también estudiar la idoneidad del acceso a la iglesia es de nuevo nudo de conexión de la A67 al A8 ya en construcción El trabajo analiza la idoneidad de la nueva localización para la estación de mercancías y la viabilidad de las operaciones ferroviarias asociadas a la misma estudian los repercusiones y posibles interferencias con los movimientos necesarios para acceder a la futura estación Castro

Voz 0628 08:52 claro es la reparación de una avería dejará esta mañana sin agua a varias calles del centro Santiago Redondo el corte total del suministro afectará a varias calles del casco urbano como la Ronda o Menéndez Pelayo entre las ocho y las tres de la tarde es una reparación de una avería en la red general de abastecimiento de agua potable el suministro se irá restableciendo siempre voy aviso según finalicen los trabajos y en deportes la Gimnástica anunció el fichaje del técnico vizcaíno

Voz 14 09:13 Alfonso del Barrio para dirigir al conjunto la próxima temporada con el objetivo evidentemente Twitter retornar a las segunda División

Voz 7 09:32 hijos de rock and roll

Voz 15 09:34 no es que no escapar que aparezcan a golpe de batería