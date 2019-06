Las noticias de Castilla y León, 07:50 (11/06/2019)

Voz 1 00:00 Castilla y León Eva Marín

Voz 0603 00:09 buenos días lo que sea para garantizar el pacto de gobierno en la Junta para seguir gobernando Castilla y León es lo que se desprende de las palabras del candidato a la presidente del PP en la Comunidad Alfonso Fernández Mañueco tras aceptar las dieciocho medidas de regeneración presentadas por ciudadanos y entre ellas la exigencia de limitar a O ocho años los mandatos de forma que no podrían repetir los alcaldes de Burgos Palencia Fernández Mañueco dice sí a esta exigencia aunque con matices al recordar la autonomía de decisión de cada provincia ya al añadir que el hecho de no poder repetir en el cargo si se lleva ya ocho años no impide seguir en la Junta en otro puesto ya sean otra consejería o en otra dirección general mientras desde Castilla y León Ciudadanos guardan silencio pero su secretario de organización José Manuel Villegas insiste en lo que en que el socio preferente es el

Voz 2 00:59 el Partido Popular para llegar a esos acuerdos

Voz 0603 01:01 el ex post electorales y que en Castilla y León el cambio va a llegar

Voz 1089 01:06 ahora hay unas condiciones puestas o los ciudadanos encima de la mesa tiene que ver con hacer políticas nuevas tanto en Castilla León como el Murcia el cambio va a llegar el cambio va a llegar porque Ciudadanos es decisivo el cambio no es que el Gobierno que esté en el Gobierno el PP o el PSOE eso ya se ha visto en España que ha pasado durante treinta años y que entre uno o lo otro no significa ningún cambio el cambio va a llegar precisamente por esas políticas que Ciudadanos ha puesto encima de la mesa

Voz 0603 01:34 aún así el PSOE no tira la toalla y su candidato a la Presidencia de la Junta el líder de los socialistas en Castilla y León Luis Tudanca confía en que pronto se sienten a negociar

Voz 1706 01:42 andamos aquí hablado de cambio de cambio durante toda la campaña y desde luego no no es cambio que sigan gobernando los mismos que llevan gobernando aquí treinta y dos años se acaba el tiempo y Ciudadanos tiene que elegir si cumple su palabra si se siente a negociar un gobierno de cambio y de regeneración democrática en Castilla y León con el Partido Socialista en fin yo yo espero que esto no sea una maniobra de distracción el es comiencen ya porque el día quince se conforman los ayuntamientos el XXI las Cortes de Castilla y León ya hay que empezar por que Castilla y León no puede esperar más

Voz 0603 02:10 nubosidad variable con riesgo de chubascos sobre todo en el este de la comunidad baja ligeramente termómetro especialmente las máximas estarán por debajo de los veinte grados conocemos la situación a estas horas

Voz 3 02:20 León prácticamente despejados siete grados en León once en Ponferrada Zamora bastantes nubes en la provincia de Zamora entre once y doce grados en Zamora nueve en Benavente Salamanca

Voz 4 02:30 también aquí cielo cubierto o etapas

Voz 3 02:33 te Ávila totalmente cubierto en la capital abulense con nueve grados en Segovia también cielo cubierto con ocho grados en la capital nueve en Cuéllar

Voz 5 02:43 no llueve ligeramente en la capital tenemos siete grados

Voz 0603 02:46 los Burgos más nubes que claros con siete grados

Voz 3 02:48 Burgos ocho en Aranda nueve Miranda Palencia muy parecido empezamos la mañana con más nubes que claros ocho grados en la capital cinco en Aguilar de Campo Valladolid con abundante nubosidad nueve grados ocho Peñafiel

Voz 0603 03:03 conocemos también la situación de las carreteras DGT buenos días

Voz 1915 03:05 buenos días a esta hora el martes continúa muy tranquilo en la red viaria de Castilla y León los conductores no van a encontrar en este momento incidencias circulatorias destacadas en la red principal en las vías convencionales vías despejadas y tampoco hay incidencias meteorológicas así que ya saben al volante cero distracciones no bajen nunca la guardia

Voz 7 03:27 el mejor residuo del que no se produce menos residuos más vida reduce tu residuos comprando lo necesario si puedes a granel pasa de usar y tirar la segunda mano es una segunda oportunidad tú eres el origen del reciclaje cada residuo en su contenedor Un de Castilla y León

Voz 4 03:49 este verano vías que aseguró sabías que una temperatura excesiva aumente tu tiempo de reacción al volante aprovecha ahora

Voz 8 03:56 bien este revisamos gratis el sistema de climatización de tu pero consulta condiciones en perdió contra este servicio posventa Pello Keep encima auxiliarla

Voz 9 04:08 te servicios oficiales Pello de Castilla y León

Voz 10 04:12 he dedicado mi vida Albín con esfuerzo tesón y entusiasmo un amor Irán respeto a la tierra donde no está botella recogen todo lo que he aprendido

Voz 4 04:25 en mil legal Jesús Yllera un Ribera del Duero de leyenda disfrútalo con moderación

Voz 0603 04:33 siete cincuenta y cuatro vamos con todos los detalles esta semana se tendrán que ir definiendo los pactos para gobernar los ayuntamientos y la Junta y todo sigue pasando por ciudadanos que prefiere de momento guardar prudencia ir reunirse internamente antes de valorar lo que ha dicho el candidato y presidente del PP en Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco que afecta a las exigencias de la formación naranja aunque eso suponga dejar fuera a importantes barones del partido en la comunidad José Manuel Gómez

Voz 1081 05:00 mucho Fernández Mañueco está dispuesto a dar todo lo que sea para seguir gobernando la Junta de Castilla y León y en este sentido acepta todas las propuestas de Ciudadanos para alcanzar un acuerdo de gobierno incluido la limitación de ocho años a altos cargos y alcaldes o presidentes de diputaciones al frente de estas instituciones eso sí siempre que sea necesario en estas El acuerdo de Ciudadanos esta es la postura del candidato y presidente regional Alfonso Fernández Mañueco que ha dado a conocer tras la reunión del Comité de pactos donde ha insistido una y otra vez que acepta las dieciocho medidas de regeneración presentadas

Voz 11 05:33 yo como Partido Popular como partidos Partido Popular Partido de ciudadanos aceptamos que lo que determinen los acuerdos de gobernabilidad en aquellas instituciones que necesiten esos acuerdos de gobernabilidad eh que necesiten esos acuerdos de gobernabilidad para esta legislatura también tengan la limitación de mandatos de ocho años

Voz 1081 05:55 los ocho años de Gobierno al frente de esas instituciones también afectarán a altos cargos de la Junta que no seguirían en esas consejerías pero sí podrían seguir en notas ha dicho Mañueco una y otra vez se le ha preguntado al candidato del Partido Popular a la Junta sobre la limitación de esos ocho años al frente de las instituciones y ha vuelto a decir lo mismo

Voz 12 06:13 me lo pueden preguntar más veces Ile voy a volver a repetir le voy a repetir lo mismo que el Estado diciendo

Voz 11 06:20 ahora

Voz 1081 06:20 son los acuerdos de gobernabilidad aunque es cierto que el Partido Popular podría intentar gobernar esas instituciones ayuntamientos y diputaciones donde los alcaldes llevan más de ocho años siempre eso sí que sea la lista más votada IU en minoría

Voz 0603 06:33 sobre la respuesta del PP a la propuesta de Ciudadanos gira el comentario de Javier Cuevas director de contenidos de la SER en Castilla y León buenos días

Voz 1053 06:39 buenos días sería conveniente que a lo largo de esta mañana nos digan en qué punto real se encuentra la negociación entre Partido Popular y Ciudadanos hace ya quince días de la celebración de las elecciones y este intercambio de pareceres entre Partido Popular y Ciudadanos comienza a provocar fatiga ayer el Partido Popular dijo que acepta las peticiones de Igea pero recubrir su respuesta de una capa de argumentos borrosos con la intención de hacer uso llegado el caso de la literalidad de lo dicho por Mañueco el candidato del Partido Popular no respondió de manera clara a la pregunta de si sacrificará a quiénes se postulan por su partido a las alcaldías de Burgos Palencia o Aranda no quiso mojarse hasta ese punto dejando así abierta la puerta a múltiples interpretaciones Igea adalid de la transparencia parece sentirse cómodo en esta especie de juego del gato y el ratón y aún no ha dicho si le convence o no la respuesta del PP no sabemos sí porque les resultó incomprensible o porque simplemente su silencio forma parte de una estrategia diseñada para la ocasión sea por un motivo o por otro este combate dialéctico cuando conviene a puerta cerrada y en ocasiones también cuando conviene a través de los medios de comunicación empieza a cansar

Voz 0603 07:50 siete cincuenta y ocho expresamos la espera

Voz 13 07:53 no esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada El momento Porto a uno y el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando Prytz audita en del uno al treinta de junio ahora tu Audi Q3 Advance por doscientos cincuenta y cinco euros al mes con todos los servicios incluidos oferta de Audi Financial Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales Audi

Voz 14 08:19 Viñas de cuarenta años hacen único a Cuatro Rayas cuarenta vendimia un verdejo histórico

Voz 0603 08:25 y mientras tanto en las negociaciones para los gobiernos municipales de cara a la constitución de los ayuntamientos el sábado día quince en Salamanca al PP y Ciudadanos inician hoy las reuniones para llegar a ese posible pacto Jesús Martínez buenos días

Voz 2 08:38 qué tal buenos días han pasado más de dos semanas desde las elecciones Si primera toma de contacto al menos de manera publica entre PP y Ciudadanos para el Ayuntamiento de Salamanca esta mañana los equipos negociadores de ambos partidos se reúnen con sus candidatos a la cabeza Carlos García Carballo Illana Suárez antes de la reunión fuentes populares ya han dejado caer que aceptarán la entrada de la formación naranja en el equipo de gobierno con quién por ahora parece que no habrá encuentros será con el PSOE aunque los números también daban para un posible gobierno

Voz 4 09:07 entre socialistas y Ciudadanos

Voz 0603 09:14 la actualidad de Castilla y León también en nuestra web SER Castilla y León punto es en esta jornada con nubosidad variable y temperaturas máximas que baja ligeramente

Voz 15 09:28 sus hijos

Voz 16 09:32 educando a jóvenes quienes que aparquen debido