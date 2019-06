Voz 1478 00:00 qué tal buenos días el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Badajoz ha dejado sin efecto la suspensión provisional de las oposiciones a las cuarenta y siete plazas de Policía Local que había acordado la pasada semana lo confirmaba la Policía Local de Badajoz en su perfil de Twitter después de que hace una semana este mismo juzgado pacense decidiese suspender las oposiciones tras la demanda presentada por el sindicato USO por presuntas irregularidades en las bases de la convocatoria el fallo recogía que la parte impugna ante alegó que ante el inicio del proceso selectivo fijado para el jueves día trece de este mes era necesaria la suspensión cautelarísima pues de producirse una sentencia estima Teoría de la demanda Se causaría un perjuicio irreparable si la oposición se hubiera desarrollado concluido no obstante si habría un periodo para que el Ayuntamiento de Badajoz realizase las alegaciones pertinentes a este fallo las cuales tras ser presentadas han llevado al juzgado a decidir ese levantamiento de la suspensión Ana clave para los pactos de al quince de junio ayer Reunión entre Ciudadanos y Partido Socialista reunión que según comunicado de Ciudadanos del candidato Ignacio Grajera tanto con el Partido Popular como con el PSOE sean basado en dar estabilidad a la ciudad destaca que han sido reuniones en las que ha habido muy buena voluntad y predisposición por todo las partes en las que Ciudadanos ha planteado desde el primer momento cuestiones que tienen que ver única y exclusivamente con el proyecto que quieren para la ciudad ha existido señala buena predisposición por ambas partes además de una respuesta positiva ante las peticiones que han realizado que son cuestiones programáticas y que creen que son razonables buenas para el conjunto de los ciudadanos en este sentido no tienen continúa ese comunicado ninguna queja del acogimiento de estas medidas por parte de ambos partidos políticos PSOE y Partido Popular según ha explicado Grajera Por otro lado el candidato de la formación naranja señala que en estas reuniones se ha hecho especial hincapié en la necesidad de dar respuesta a las infraestructuras de la ciudad de Badajoz que ha criticado en las fechas en las que estamos aún no se han ejecutado está basando en la negociación en que ese avance en esas infraestructuras y explica en una nota de prensa que están centrándose en que haya voluntad de avanzar de hacer realidad esas infraestructuras el caña el dato de Ciudadanos destaca que de momento no se han conseguido compromisos en firme compromiso sí que hagan creer que la ciudad vaya a tener un impulso inmediato en ese sentido por lo que ha señalado que hay que respetar los tiempos no son medidas de implantación inmediata porque conllevan una tramitación administrativa lenta Zaragoza mantienen a día de hoy a la espera quiere arrancar compromisos que sean permanentes en el tiempo dotando de estabilidad Zabala no lo que señala el candidato de Ciudadanos Ignacio Grajera a través de un comunicado y el portavoz del PSOE en Extremadura Juan Antonio González reclamaba ayer a ciudadanos que sea autónomo de las decisiones que se puedan tomar a nivel nacional en cuanto a la constitución de los ayuntamientos González considera necesario que Ciudadanos sea sensato y piense en clave extremeña

Voz 1 03:26 no le pedimos que sea sensato iré pedimos que sean autónomos de las decisiones que se puedan tomar en Madrid porque sino estaría suplantando la voluntad de los extremeños las extremeñas ciudadanos tiene que pensar en clave extremeña tiene que ser autónomo y no puede pensar en clave de lo que le interese al señor Rivera o de lo que no le interesa

Voz 1478 03:55 ese que continuarán son las siete cincuenta y cuatro minutos vamos con la previsión del tiempo para esto

Voz 2 04:00 arte buenos días este martes en la provincia de Badajoz tendremos cielos despejados salvo algunas nubes de evolución que ese formarán a lo largo de la jornada en zonas de la sierra las temperaturas diurnas bajan ligeramente alcanzaremos los veintiocho grados en Badajoz Veintisiete Mérida talar rubias y Don Benito veintiséis en Almendralejo Zafra Castuera y Villanueva de la Serena veinticinco grados en Llerena veinticuatro de las sierra soplarán vientos del oeste en la provincia es una información de la Agencia Estatal de Meteorología

Voz 1478 04:35 si los deportes José Luis Vela el Club

Voz 1402 04:38 partido Badajoz hizo oficial ayer la renovación de Mary Nafti tras su llegada en el mes de noviembre conseguir clasificar al equipo para los puestos del play off de ascenso a la Liga Un dos tres Nafti el Badajoz han llegado a un acuerdo para continuar ligados profesionalmente durante la próxima temporada el club explica en un comunicado que quiere dar continuidad a su proyecto deportivo deposita de nuevo Medina Ci toda su confianza están seguros de que el entrenador pondrá todos sus conocimientos esfuerce trabajo para intentar llevar al Badajoz a lo más alto Anteriormente había ya anunciado el fichaje del ex futbolista y entrenador Óscar de Paula que regresa al Badajoz como director de fútbol de Paula será el encargado de coordinar todo lo relacionado con lo deportivo desde la base al primer equipo trabajará mano a mano con el entrenador la gestión y planificación del primer equipo pero a su vez cooperará y trabajar en común con los coordinadores del futbol base para asegurar y potenciar la proyección de talentos jóvenes de las categorías inferiores especialmente del filial el Juvenil División de Honor

Voz 1478 06:38 a siete cincuenta y seis la base aérea de Talavera la Real y al A23 va a realizar mañana un simulacro de accidente aéreo de aeronave civil en el que van participar diversos efectivos de seguridad en concreto además de los medios de seguridad sanidad rescate contra incendios control de tránsito aéreo y personal del servicio de la XXIII en este simulacro participará personal del aeropuerto de Protección Civil uno uno dos Servicio Extremeño de Salud o la Guardia Civil entre otros simulacro que ese Marca dentro del plan de emergencia de la base aérea de Talavera veintitrés que está abierta al tráfico civil y que supone una actividad de carácter obligatorio de Aena que se lleva a cabo cada dos años según informa la propia base aérea ir diversas barriadas de Badajoz instan al Ayuntamiento a que lleve a cabo con urgencia tratamientos contra ratas cucarachas y otros insectos cuya proliferación ella evidente preocupante en la ciudad con la llegada del calor la presidenta de la Asociación de Vecinos del Cerro de Reyes y si Méndez ha explicado que ya han presentado varios escritos al Ayuntamiento pidiendo al menos la limpieza en la zona

Voz 8 07:42 estoy ahí cuenta lo más cool chiquitín al que andan a este nuevo una versión people el año pasado y sabemos cómo las cosas porque cuánto tiempo llevamos pidiendo que arrimen las osas por el amor de Elio cuánto tiempo venimos a lo escrito no no si no en llenar más chechenos limpio en estás dos horas pero vamos o chiquitín que el se mueven hacíamos en la secas nosotros es tremendo es impresionante

Voz 1478 08:32 se refería también a la proliferación de mosquitos en el entorno de los arroyos Rivilla hay Calamocha donde hay zonas por las cuales ya no se pueden ni pasar por lo que augura un verano muy difíciles las casas no es la primera vez que ocurre dijo

Voz 8 08:44 al Penélope tuvimos a pies Año de la Rata andorranos dio normal no dando todos los sitios cuando nos damos cuenta y el cuarto de baño en el bar de yo creo que podíamos ver a un poquito y luego solos dicho ya lo he dicho no es mucho lo que yo no como es la noche y a todas horas os no sólo pusieran en condiciones eh yo creo que si hubiera sin dar un poquito

