Las noticias de Navarra, 07:50 (11/06/2019)

Voz 0647 00:31 el PSOE contempla ahora gobernar en Navarra con la abstención de Bildu abstención que en su caso se tendría que dar gratuitamente porque los socialistas insisten en que no van a pactar nada con la formación abertzale José Luis Ábalos es el secretario de Organización del PSOE

Voz 2 00:46 se ha planteado es que no se negocie con Bildu es abstención que no se negocie con Bildu fundada a partir de ahí Davy lo quieres tener se ellos habrán pero que aquí no que hace responsables también de la decisiones de otros

Voz 0647 00:56 dice Avalos que la gobernabilidad de España no dependerá de Navarra es decir que no tiene en cuenta la propuesta de abstención de los dos diputados de Navarra Suma para la investidura de Sánchez porque peligra harían los seis votos del PNV para esa investidura

Voz 3 01:09 investidura ahora tampoco está en función de dos puertos porque además ustedes son conscientes de que esas aritmética no es de suma sino que comporta restas de pronto nos podemos encontrar con la excepción de los votos de la contrariedad de otros seis

Voz 0647 01:28 Ábalos ha dicho que la prueba de que no se va a pactar nada con Bildu Se verá el día quince en la constitución de los ayuntamientos por ejemplo el de Pamplona donde el candidato de Bildu a la reelección Joseba Siro necesita el voto del PSN para continuar gobernando de momento no lo tiene porque la candidata socialista Maite por RIM insiste en postularse ella la Alcaldía Itziar Gómez concejala de Geroa Bai hacía un llamamiento a socialistas Bildu

Voz 4 01:53 yo creo que en este momento lo que me toca es hacer una llamada al diálogo entre las puertas entre Euskal Herria Bildu y el Partido Socialista pues porque resultaría triste y sobre todo incomprensible que por esa falta de diálogo y de acuerdo entre las partes no se pueda cenar como dicho el gobierno de la derecha que volvería a llegar a Pamplona pues es una historia de retroceso de virada hacia el pasado

Voz 0647 02:16 el nuevo Ayuntamiento de Pamplona salido de las elecciones se constituirá el próximo sábado a las seis de la tarde por lo demás deterioro de la convivencia en la calle Jarauta el ayuntamiento pamplonés remite a los juzgados el atestado abierto el fin de semana pasado por los hechos ocurridos en esa calle donde fue agredido un hostelero Se trata de incorporar ese atestado al expediente abierto en enero en el proceso judicial para recuperar cuatro pisos municipales ocupados en el número trece de Jarauta donde residen de forma irregular varias personas y donde están originando problemas de convivencia de salud pública

yes que Pamplona es una de las quince ciudades españolas elegidas por la compañía Vodafone para lanzar a partir del próximo sábado los primeros servicios comerciales de la telefonía móvil cinco G esta nueva generación de telefonía será fundamental en la transformación de sectores clave para el desarrollo económico y aplicaciones en tiempo real como el coche autónomo la telemedicina o la realidad virtual aseguran sus promotores que este lanzamiento supondrá una revolución porque promoverá un ecosistema de empresas emergentes que encontrarán soluciones de aplicaciones que son desconocidas a día de hoy

yo revuelto tiempo muy fresco con temperaturas que rondan los nueve y los once grados en esa franja Nos movemos esta mañana en buena parte de la comunidad con cielos muy cubiertos que han dejado por la mañana todavía a estas horas algunas lloviznas en puntos de la Comunidad por ejemplo también en la Comarca de Pamplona en la misma capital así que a la espera de que se vaya estabilizando un poco el tiempo de momento nubes muy grises nubes cielos muy cerrados a estas horas en Pamplona

Voz 0647 06:12 no es novedad que Antonio López pasé unos días al año en Pamplona en el campus de la Universidad de Navarra pero si es una buena noticia comprobar cómo año tras año este destacadísima pintor sigue volviendo en este caso al Museo del universo edad de Navarra para impartir ese taller maestros de la figuración con treinta participantes seleccionados y que proceden de diversos países Antonio López junto al pintor navarro Juan José a carreta son los encargados de este curso dice el reconocido artista madrileño que la pintura es una profesión de riesgo preciosa

Voz 0647 07:05 y una cosa más la Comarca de Pamplona cuenta ya con seis nuevos lugares con punto limpio fijo duplicando la red existente en de Wes Tajonar Zubiri AR hecha Uri Insulza Val Ariza ahí esa es el presidente de la Mancomunidad queremos facilitar el depósito

Voz 16 07:19 usted no el reciclaje o reutilización de los residuos especialmente especiales generados en los hogares hablamos de productos de pintura ceras barnices disolventes aceites domésticos y automoción pequeños electrodomésticos ropa o calzado

