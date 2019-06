Escucha las noticias de las 08:00 (11/06/2019)

Voz 1727

son las ocho las siete en Canarias muy buenos días la investidura de Pedro Sánchez comienza hoy cuando el candidato socialista a la reelección se reúna en el Congreso de los Diputados con los líderes de los partidos que puede darle la mayoría para gobernar o pueden con su abstención facilitar que lo haga en minoría Pedro Sánchez va a escuchar de Ciudadanos del PP una frase que a él le resulta muy familiar no es no la que él le dijo a Rajoy en el año dos mil dieciséis claro que se trataba de un Gobierno sostenido por un partido atravesado de casos de corrupción y además había una alternativa de gobierno posible dificilísima entonces pero la vía cosa que ahora no también será interesante escuchar los argumentos de Casado de Rivera que entonces llamaron de todo al líder socialista para no ejercer ahora aquella responsabilidad que le reclamaron a él en aras de la estabilidad de España la derecha exige responsabilidad a los demás cuando gobierna pero se siente exenta de esa responsabilidad cuando gobiernan otros Pablo Iglesias cifra la supervivencia de su proyecto en entrar en un gobierno de coalición y hará valer sus cuarenta y dos diputados que no completan la mayoría necesaria para gobernar y ese será el argumento central del PSOE para ofrecerle un acuerdo programático pero no un reparto de carteras de estas son las cartas y queda mucha partida por delante invitada líder jugará las suyas pero la mayor responsabilidad corresponde como siempre dijimos cuando gobernaba Rajoy a quién más escaños tiene corresponde al PSOE ganador indiscutible de las elecciones tejer acuerdos y buscar salidas más que amagar con nuevas elecciones