Las noticias de la Comunitat Valenciana, 10:03 (11/06/2019)

buenos días sana la foto aquí es la de los medios de comunicación esperando a que lleguen los miembros de la comisión negociadora han llegado algunos socialistas a su sede todavía no hemos visto nadie de Compromís ni de Podem hoy es la reunión decisiva para ver si es posible el pacto de gobierno de las tres fuerzas políticas es el octavo encuentro que van a mantener el tiempo apremia porque mañana será cerebral el pleno de Les Corts en el que Ximo Puig se somete a la votación para ser investido presidente tiene veintisiete escaños el grupo socialista la mayoría absoluta que necesitas son cincuenta

Voz 1

01:39

