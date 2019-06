Voz 0227

01:02

en la legalidad me hizo tomar perspectiva porque el año pasado el coro de la feria algunos libreros lo habían puesto como en una jaula a modo de protesta y ahora un año después dices que surrealista que absurdo fue todo aquello que sirvió todo aquello que exacto que sirvió bueno absolutamente de nada digamos que a nivel práctico secuestrado hoy en día sirve para venderlo más que eso está claro bar ese efecto Barbara Streisand fabricado a los libros con sostenido de oportunidad de pasarte por la Feria de libros sí se podido pasarme dos dos días pues se dieron la esprín primer quienes por la mañana que intento que sea una tradición hoy es un día precioso para ir por la feria los libreros todavía están con ganas la el retiro todavía está fresco en los últimos días al final se nota ya que lo tiran a la cabeza en el tiempo no aprieta hablabas de la primaveras suele ser agradable pasear esto está las orejas en la madrugada no es otra feria de eso sí soy libro es otro libro ahí sólo hay una y luego fue un día por la tarde porque me enteré que había dos personas que firmaban libros que me apetecía conocerla y proponerles un café porque es uno de los libros que compren la feria que me que me encanta y que creo que tienen un recorrido más allá de del libro sí entonces se podían hacer cuenta todo lo que es que hay un libro que se llama Jean Pierre Cedric eh