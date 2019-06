Las noticias de Canarias, 10:03 (11/06/2019)

el Partido Popular celebra una nueva reunión entre Coalición Canarias Ciudadanos de Santa Cruz de Tenerife para explorar aspectos destinados a la gobernabilidad en el Ayuntamiento de la capital tinerfeña Se trata del primer paso después de alcanzar un acuerdo este lunes entre la formación conservadora ciudadanos quienes han anunciado que irán de la mano en todas las instituciones de las islas en las que sea posible Asier Antona del PP a su paso por los micrófonos de la SER ha aseverado que no se van a repartir sillones sino aplicar el sentido común

Voz 1

00:34

no nosotros no nos vamos a repartir esto ningún tema de reparto esto es un tema de sentido común y de responsabilidad que es lo que vamos a hacer ayer estuvimos manteniendo el encuentro en una reunión con el Partido Socialista en el ámbito de la isla de La Palma yo y lo vamos a hacer con Coalición Canaria nosotros lo que estamos haciendo eh contrastando programa contrastando ideas contrastando estratégica estrategia para lo mejor para la isla de La Palma y eso es lo que vamos a hacer vamos a ver qué se desprende de esa reunión hoy se va a mantener un encuentro con Coalición Canaria y aparte de Hypo se tomarán las decisiones oportunas no