reuniones de última hora en el Parlamento madrileño antes de que a las doce comience el primer pleno de la legislatura hoy se va a constituir la Mesa de la Asamblea que la derecha aspira a controlar con un pacto entre PP Ciudadanos Vox vamos a la Cámara de Vallecas Javier Bañuelos buenos días qué tal buenos días aquí los únicos diputado de ese bloque de derechas que se cruzan hice saludan su los del PP de Ciudadanos los de Vox están apartados esperando a que la formación naranja formalice su acuerdo con ellos para recibir su apoyo aquí nadie se fía de nadie de hecho el PP va a mantener ahora una reunión interna para evaluar posibles escenarios y la traición en las votaciones no se descarta aunque todo puede ser los admite el fruto de las presiones de última hora en las negociaciones la tengo una invitados aún está vacía por cierto fuentes parlamentarias han confirmado la ser una novedad importante finalmente Albert Rivera si acudir a este pleno un detalle significativo a sólo unas horas de la constitución de la esa gracias Javi en los tribunales habrá juicio por la muerte por su exposición al amianto de otro trabajador de Metro después de que no se haya llegado a ningún acuerdo en el acto de conciliación que se ha celebrado esta mañana Alfonso Ojea buenos días

Voz 0089

01:09

hola buenos días Metro de Madrid no ha aceptado en el acto de conciliación la demanda laboral interpuesta por la familia de un trabajador fallecido Stosic esto significa que habrá juicio que habrá vista oral en los juzgados de lo laboral de la capital es el caso de Antonio Morán fallecido por un tumor típico del contacto con amianto por lo que la compañía no va a poder alegar que el fallecido era fumador y que por eso se generó un Cannes en no hay fecha aún para esta vista pero sí sí