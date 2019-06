Las noticias de Galicia, 11:03 (11/06/2019)

los de forma también importante es que el Estado no tú porque normalmente cuando estás no actúa es porque hay una cuestión de una gravedad porque como desde el principio quién tiene las competencias es autónoma lo que hace el Estado es la cooperación corresponsable de ayudar no

más cosas ha absuelto a una mujer acusada de raptar a otra en Ourense para robarle la Sección Segunda de la Audiencia Provincial absuelto por falta de pruebas a esa sospechosa de obliga en junio de dos mil quince junto a otras personas no identificadas a introducirse en un vehículo a una mujer cuando se encontraba en una calle de la ciudad tras detener la varias horas dando vueltas y amenazarla según la denuncia la obligaron a entrar en una sucursal bancaria a retirar tres mil euros según la Audiencia no existe prueba de cargo suficiente los magistrados señalan que sólo cuentan con la versión de la denunciante en la que hay contradicciones a lo que debe de añadirse la falta de corroboración es periféricas que permitan acredita su relato y una previsión que acabamos de conocer la presidenta de Navantia estará el próximo viernes en el astillero de Ferrol en donde tiene previsto presidir dos actos entre ellos la presentación del plan industrial a los trabajadores

