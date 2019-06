Díaz Sadiq falta velocidad felicidad dato tres contratos de obras y consultoría de la Línea de Alta Velocidad Madrid Extremadura por un importe de algo menos de noventa millones de euros entre los que destaca la construcción de la plataforma del tramo Malpartida de Plasencia Estación de Plasencia a Fuentidueña por setenta millones de euros y una duración de veintiocho meses su ejecución según el anuncio publicado hoy por el Boletín Oficial del Estado que informa además de otros dos contratos uno de ellos se refiere a la ejecución de las obras del proyecto de duplicación del tramo Cáceres Mérida con un importe de algo menos de veinte millones de euros y un plazo de ejecución de diez meses y el tercero afecta a la contratación de la consultoría y asistencia técnica para el control de obras del proyecto de instalaciones de línea aérea de contacto y sistemas asociados del tramo Plasencia bifurcación Peñas Blancas también de esa línea de alta velocidad Madrid Extremadura en ese caso la licitación es de setecientos mil euros y el periodo de ejecución de veinte meses además contarles que los autobuses urbanos transportaron un seis por ciento menos de viajeros en abril en Extremadura respecto al mismo mes de dos mil dieciocho en total ochocientos ochenta y seis mil según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en lo que va de año sin embargo el uso ha aumentado un punto en nuestra comunidad mientras en el conjunto del país ha disminuido un uno coma uno por ciento y el sindicato USO respeta la decisión del juzgado contencioso administrativo número dos de Badajoz de levantar la suspensión de las oposiciones de cuarenta y siete nuevas plazas de Policía Local aunque espera que esta decisión no perjudique al resultado de la celebración del proceso los selectivo dicen que respetan al tribunal designado para velar por el desarrollo de este proceso selectivo pero que demostrarán el próximo veintidós que están seguros que la vista en esa vista del juicio que tiene

