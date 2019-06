Las noticias de Navarra, 11:03 (11/06/2019)

Voz 0887

00:05

intensa mañana de cara a la negociación del futuro del Ayuntamiento de la capital de Pamplona a esta hora arranca la comparecencia del alcalde en funciones Joseba Girón candidato de Euskal Herria Bildu cuarenta y cinco minutos más tarde lo hará el candidato de Navarra Suma Enrique Maya mientras la concejal de Izquierda Ezkerra la pasada legislatura a la que ya acaba Edurne vino sea de despedido del Consistorio llamando a buscar fórmulas que impidan la recuperación de la Alcaldía por parte de la derecha asegura mientras se también del Partido Socialista continúa en su idea de que no votará a Joseba Sidón is votarán asimismo en este caso a Maite sparring fuera de este asunto a cuatro incendios los que no ha habido heridos se han registrado en la última noche en la capital el primero se declaró en un estudio de la calle Comedias pasadas las nueve de la noche los bomberos localizaron su origen en una papelera sin que causaran daños de consideración un segundo incendio en la calle Pintor Maeztu donde un vehículo ardió al parecer de forma fortuita Ifo ha pagado también por los bomberos y el tercero fue sofocado por miembros de la propia Policía Municipal en la terraza del café vienés donde a sobre las once de la noche alguien prendió fuego a tres sillas del local el cuarto el último sea originado esta madrugada a las cuatro en un portal de grupos San Pedro junto unas bombonas pequeñas de sin que haya habido que lamentar daños mayores gracias a la rápida intervención de los bomberos y además también el Servicio Navarro de Salud ha anunciado la licitación del proyecto de construcción del segundo centro de salud en Ciboure mayor tendrá un presupuesto de doscientos mil euros el centro costarán tres millones de euros más información en la SER a las doce y veinte en Hoy por hoy a todas horas en ser Navarra punto com o lava mediocre