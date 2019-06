Las noticias de Castilla y León, 11:03 (11/06/2019)

ciudadanos Castilla y León sigue guardando silencio otras afirmaciones del Partido Popular de su presidente autonómico y candidato a la Presidencia de la Junta Alfonso Fernández Mañueco de aceptar las dieciocho medidas para la regeneración planteadas por la formación naranja incluida la exigencia de limitar a ocho años los mandatos lo que dejaría fuera a importantes barones del PP en la Comunidad como el actual alcalde de Burgos Javier Lacalle que va a comparecer esta misma mañana dentro de una hora ante los medios de comunicación después de haber avanzado que no será un problema hay que dar un paso atrás lo hará por lo demás cae un uno coma dos por ciento el número de usuarios de autobús urbano en Castilla y León en abril con cinco coma cincuenta y tres millones según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística el INE respecto a la media del año la evolución de la cifra de viajeros es positiva en Castilla y León con uno coma cinco por ciento aunque es un porcentaje bajo teniendo en cuenta que la media nacional se situó en el cuatro por ciento Con estos datos Castilla y León se sitúa en la mitad del ranking del uso de autobús urbano en términos absolutos por comunidades autónomas en cuanto a los tribunales hoy se celebra en Valladolid el juicio contra un joven de veintisiete años que se enfrenta a cuatro años de cárcel por entrar tres veces en casa de una desconocida robarle tres tangas está acusado de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas los hechos ocurrieron de madrugada los días tres siete diez de septiembre del año dos mil dieciocho cuando el acusado se dirigió una vivienda situada en la localidad vallisoletana de Peñafiel tras saltar el muro perimetral de ladrillo y una verja de una altura de cercana a los dos metros accedió al interior de la vivienda subió las escaleras entró en el bar en el balcón donde sellaba el tendedero y se apoderó de cada uno de los en cada uno de los tres días de un tanga perteneciente a la hija de la propietaria

