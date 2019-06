Escucha las noticias de las 12:00 (11/06/2019)

es mediodía las once en Canarias hoy por hoy el resumen de la actualidad de esta mañana con José Antonio Marcos José buenos días

por qué tal buenos días muchísima política algo más de una hora durado la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en el Congreso para los próximos minutos está previsto qué iglesia si la portavoz socialista Adriana Lastra comparezcan por separado para explicar el alcance de este encuentro al que Iglesias llegó con la idea de plantear a Sánchez un gobierno de coalición no sabemos que habrá pasado finalmente Marine Rubio qué tal buenas tardes

Voz 1450

00:32

buenas tardes y apenas una hora hay pocos minutos ha durado esta reunión el primer encuentro entre ambos líderes desde el veintiséis de mayo cita en la que ambos han posado sonrientes Pedro Sánchez con corbata morada pero que se produce en un clima de pulso abierto Iglesias plantea su apoyo a cambio de entrar en el Gobierno y Pedro Sánchez no quiere ejecutivo de coalición y agitaba ayer el fantasma de la repetición electoral aunque en los últimos tiempos Iglesias había hablado de clima de entendimiento en los últimos días el líder de Podemos ha endurecido su discurso ayer aseguraba que no entregará un cheque en blanco al PSOE que no aceptarán un pacto programático Iglesias quiere carteras y quiere estar el mismo en el Gobierno como decías en breves espera la comparecencia del líder de Podemos aquí en el Congreso de los Diputados