Escucha las noticias de las 13:00 (11/06/2019)

con respecto a esta cuestión no ha habido ningún veto yo creo que la época de los vetos Se acabó no concibo que el Partido Socialista ponga encima de la mesa ningún veto nosotros jamás lo haríamos

por lo tanto porque hablamos de un gobierno de cooperación porque eso nos permite hablar de un gobierno de explorar la posibilidad de un gobierno integrador e incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no Gobierno de cooperación es otra cosa

de octubre volvemos al Supremo Alberto Pozas si va dando la vuelta a los argumentos de la Fiscalía en Cataluña no sólo nos ha declarado la independencia sino que se aceptó la aplicación de ciento cincuenta y cinco del Govern no sólo no separar Cataluña de España sino que incumplió sus propias leyes de desconexión el problema el uno de octubre no fue un dispositivo insuficiente de los Mossos sino un dispositivo deliberadamente ineficaz de Policía Guardia Civil