Las noticias de Euskadi, 16:03 (11/06/2019)

Voz 3

00:22

sí según ha informado la Ertzaintza la víctima relató en su denuncia que el hombre la había agredido ya varias veces por llegar antes de las once de la noche y que también le prohibía quedarse en el piso los fines de semana para evitar que el resto inquilinos la viera ayer por la noche la víctima llegó antes de esa hora las once de la noche el barón comenzó a agredirla le golpeó en el rostro la agarró del pelo ga lanzó contra un armario provocándole una posible rotura del tabique nasal por todo esto el presunto agresor fue arrestado por una patrulla de la Ertzaintza bajo la acusación de un delito de violencia de género y la víctima fue evacuada en ambulancia al Hospital de Basurto in crónica política