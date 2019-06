Escucha las noticias de las 16:00 (11/06/2019)

buenas tardes el líder de Ciudadanos le va a trasladar a Pedro Sánchez que no apoyará su investidura ni en primera ni en segunda votación es decir que le dirá que no se abstendrá Ciudadanos no va a facilitar que Sánchez llega al Gobierno Imaz dice Inés Arrimadas después de cerrar según ella el Ejecutivo con Pablo Iglesias esta mañana

en Madrid el Partido Popular y Vox han firmado un acuerdo para formar parte del Gobierno de la Comunidad en proporción a los escaños según ha anunciado la candidata del partido de ultraderecha Rocío Monasterio añadido que Ciudadanos tiene que decidir ahora si quiere sumar o no desde el Partido Popular su candidata no ha querido dar ningún detalle ni aventurar nada ciudadanos insiste en que quiere un ejecutivo en el que no esté Vox enseguida lo ampliamos en en la información regional plante en el Consejo Escolar buena parte de sindicatos y representantes de las familias han abandonado la reunión después de comprobar que el Gobierno no ha cambiado el sistema de becas del Partido Popular que provoca que los estudiantes no cobren estas ayudas hasta final de curso los detalles con Adela Molina la mayoría