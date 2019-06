Voz 2

00:46

el un documento menos lo que viene a decir que lo que registramos nosotros en un principio contribuirá lo está cumplido deban pagar como marzo y abril no sin toro que estamos a día once el día diez de mayo eh luego los expedientes no los ha quitado que tienes que cumplir lo que yo regrese que como huelga sí pero hayas no en plan de viabilidad el tándem debilidad no es que se cambiara que a lo largo de vez en ese registro a la huelga a fecha de hoy ha habido noruego a gente y una de las cosas no han ido sucediendo