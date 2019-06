Las noticias de Catalunya, 16:03 (11/06/2019)

a ustedes señorías lo lamento mucho pero por cuestión generacional deben conocer una película que se llamaba Amanece que no es poco filmada en tres hermosos pueblos de la provincia de Albacete en la que había un guardia civil el catalán Sazatornil quién decía que el mayor problema de orden público que se podría producir en aquel pueblo era criticar a William Faulkner porque allí eran todos fanáticos de luz de agosto pues eso espero que reconstruye éramos una España en la que solamente nos discuta ambos por William Faulkner muchísimas gracias las acciones acaba de Pedra a que hasta ahora a Arafat o Chus de Aussa goles comer Chapín

Voz 2

01:06

gracias Aitor la ex vice dentro del Gobierno español Soraya Sáenz de Santamaría ya ex ministras Zoido Dustin Margallo han plantado la Comissió al Parlament que investiga al agosto dos mil Audi Seat hasta van Touch para que esta tarde no llana Nath a Enel a Manás amputar los a la Fiscalía si tampoco