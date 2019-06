Las noticias de la Comunitat Valenciana, 18:03 (11/06/2019)

Voz 3

00:42

no estar de acuerdo con la última propuesta que se les ha planteado gestionar la Conselleria de transparencia y vivienda con competencias de sostenibilidad energética pero no de cambio climático que es lo que ellos pedían teníamos entendido que las negociaciones iban a reúno a reanudar como dices a las cinco de esta tarde tras el receso para comer pero por aquí no han pasado todavía ni Compromís de unidades puede de hecho hasta ahora se duda incluso de que vaya a producirse algún tipo de encuentro eso sí hay contactos telefónicos dice el socialista Manolo Mata que ve muy difícil mejorar la oferta que han hecho la formación morada pero siguen trabajando en un globo