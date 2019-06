Las noticias de Aragón, 18:03 (11/06/2019)

sobre la realidad no son así porque pues porque hay personal que figura en puestos de seguridad ciudadana que en realidad no están en esos puestos de seguridad ciudadana sino que están comisionados en nuestros nuestros puestos

y en política el presidente de Chunta se ha mostrado esta tarde partidario de intentar una alternativa de gobierno entre los partidos de la izquierda y el PAR si no fructifica el pacto de la derecha José Luis Soro reconoce que están esperando a que el ciudadano se decida confiesa que desde el viernes no ha mantenido contactos con otros partidos

Voz 3

01:13

soy consciente y lo hemos reconoció desde el principio que no estamos hablando de un Gobierno cuenta Partito no estamos hablando de gobierno a cinco partidos soy plenamente consciente de que eso no es posible pero como digo hay diferentes alternativas con varios de sus partidos en el Gobierno y otros y un apoyo a la investidura bien un voto a favor vienen con la abstención graneros deberíamos ahorrarnos