Las noticias de Navarra, 18:03 (11/06/2019)

Voz 1585

00:07

la presidenta del Gobierno de Navarra en funciones Uxue Barkos no descarta que pueda haber nuevas elecciones en Navarra pero cree que esa posibilidad no la quiere nadie ya ha apuntado que no puede ser un recurso fácil ni una excusa para no buscar fórmulas de encuentro y de trabajo barcos a consideró además inadmisible que el PSN vincule la gobernabilidad de Navarra al chantaje en otras instituciones dice en alusión a las dos abstenciones ofrecidas a Pedro Sánchez para facilitar su investidura a cambio de que permita al Gobierno de Navarra Suma en la Comunidad foral el senador de Navarra Suma por cierto Alberto Catalán va a ser uno de los portavoces adjuntos del Grupo Mixto en el Senado que ha quedado constituido hoy junto a catalán figuran la senadora de la Agrupación Socialista Gomera Yaiza Castilla que ha sido nombrada portavoz del Grupo Mixto además del senador de Vox Francisco José Alcaraz en favor de Irlanda deberá incrementar la pensión a un ex trabajador enfermo de cáncer por exposición al amianto tras reconocer la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Navarra la existencia de falta de medidas de seguridad según ha informado el sindicato ELA la Seguridad Social ha reconocido que existe responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad en el proceso de enfermedad profesional sufrido por este ex trabajador de la planta de Tafalla de favorecer Lan declaró en consecuencia que las prestaciones derivadas de dicha enfermedad tienen que ser incrementadas en un cincuenta por ciento con cargo exclusivo a la empresa durante el tiempo en que permanezcan vigentes el afectado trabajó durante treinta y cinco años en la fábrica ocupando el puesto de perito químico y estando expuesto amianto entre los años setenta y siete noventa y dos más información en en Navarra las siete y veinte en Ser Navarra punto com