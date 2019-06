Las noticias de Catalunya, 18:03 (11/06/2019)

Voz 4

00:36

no son aforamientos lo que ocurrió en Cataluña en ese periodo son protestas son manifestaciones me sorprendí al Ministerio fiscal cuando en alguno de los alegatos decía se estaba cuestionando la actuación de los jueces pues sí y me dirijo jueces me dijo magistrados todos los ciudadanos tenemos derecho a protestar contra sus resoluciones no les sepa mal