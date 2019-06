Escucha las noticias de las 19:00 (11/06/2019)

con la de Rivera verdad si en esa reunión a Albert Rivera ha insistido en su no a Sánchez ha preferido no comentar el anuncio hecho por Vox de un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno de Madrid aun así fuentes de la formación naranja han revelado que se abren a estudiarlo para buscar un encaje un encaje como Óscar García buenas tardes

el hecho de ser un Gobierno en funciones tener muy limitado el tipo de cosas que puede hacer el hecho de no tener unos Presupuestos Generales del Estado para dos mil diecinueve pues son condicionantes grandes yo entiendo que las organizaciones que además muchas llevan mucho tiempo esperando esa reforma como yo mismo fin comparto con ellos pues que sientan que hay que actuar con más rapidez nosotros en las condiciones que tenemos en la actualidad pues hemos hecho lo único que creíamos que podíamos hacer no

a nosotros no creemos que sea positivo a regular de esta manera tan bestia prohibiendo la entrada de coger vamos a hacer un plan para que Mallorca esté libre de humos este libro contaminación pero a medio plazo no en quince días

Voz 6

03:38

a mí me encanta irá de mis jugadoras el día previo al partido y me he dado cuenta que ya tienen puesto el modo competición en Non ti conseguimos ganar a A