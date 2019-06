Escucha las noticias de las 21:00 (11/06/2019)

Voz 3

01:06

la cordialidad y la normalidad institucional es decir se la verdad en este caso es decir al señor Sánchez que votaremos que no este destierre que vamos a estar en la oposición y que él tiene que formar gobierno le he transmitido al candidato a la presidencia al Gobierno que el Partido Popular no va a apoyar la investidura ni tampoco se va a abstener en una segunda votación hemos pedido