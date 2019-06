Escucha las noticias de las 22:00 (11/06/2019)

Voz 0194

00:00

son las diez las nueve en Canarias la Cadena SER Hora veinticinco ciudadanos sigue silbando cada vez que le nombraran un pacto con Vox esta misma mañana coordinador del Comité de pactos José María Espejo negaba en Hoy por hoy lo que el PP admitía al cabo de cinco minutos decía espejo que no había ningún acuerdo para la Mesa de la Asamblea de Madrid el PP decía lo contrario las matemáticas han dicho que sin acuerdo los números no hubieran salido para que la mesa tenga una mayoría formada por PP Ciudadanos allá cada uno con su incoherencia de la que tendrá que responder ante sus electores pero lo que no es de recibo es que con sus explicaciones trate de tontos a sus electores a los periodistas a la ciudadanía a esa Europa que mira con recelo el blanqueo de la ultraderecha por parte del partido de Albert Rivera que sigue haciendo ver que Vox no existe algo así como ese partido del que usted me habla y eso a pesar de las reuniones que han mantenido los representantes de los dos partidos en Madrid si no hubiera habido acuerdo la composición de la mesa en la Asamblea madrileña sería otra pero hay más Vox asegura haber cerrado un acuerdo con el PP para entrar en el Gobierno de Madrid que va a hacer ciudadanos que va a decir Albert Rivera la imagen del partido se deteriora precisamente por los constantes bandazos y las incoherencias la imposibilidad de explicar el acuerdo con Vox y todo eso solo por unos puestos en algunas mesas de asambleas regionales que alguna consejería o vicepresidencia en gobiernos autonómicos presididos por el PP es que ni siquiera lo pueden justificar por la necesidad de cambios de gobiernos que se han perpetuado como hicieron por ejemplo en Andalucía en Madrid por ejemplo van a apoyar al PP que lleva décadas donde estaba instalado el epicentro de la corrupción la gran pregunta es si con todo esto Albert Rivera quiere disputarle la hegemonía de la derecha el PP cómo es que el PP es el que va ganando relevancia y presidencias en todas las comunidades en las que la derecha suma Ángels Barceló seguían en la tertulia de Hora veinticinco Victoria Lafora Emilio Contreras y Fernando Vallespín y vamos con las negociaciones porque en las negociaciones de estos días hay dos cosas que están en disputa una son los puestos del poder y su reparto y la otra es quién impone