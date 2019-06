Escucha las noticias de las 04:00 (12/06/2019)

Voz 0268

00:21

pues veremos en qué queda todo porque de momento para la Mesa del Parlamento madrileño las tres fuerzas si han encontrado una manera de ponerse de acuerdo el PP ha hecho de puente de unión para que Vox tenga representación en ese órgano Bossi pero no fuerzas como Más Madrid que tiene veinte diputados ocho más que la extrema derecha este día en el que PP y Ciudadanos le han dicho a Pedro Sánchez que no apoyarán su investidura y en el que Podemos y el PSOE ya hablan de un gobierno de coordinación que no de coalición Adriana Lastra