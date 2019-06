Escucha las noticias de las 05:00 (12/06/2019)

porque hablamos de un gobierno de cooperación porque eso nos permite explorar la posibilidad de un gobierno integrador incluyente no es algo cerrado como podría ser un gobierno de coalición no Gobierno de cooperación es otra cosa

Voz 2

00:44

PP y Ciudadanos que también se han visto con el presidente del Gobierno en funciones no se ha movido ni un milímetro de guión casado y Rivera le han confirmado a Sánchez personalmente que no lo van a apoyar la investidura y hoy veremos qué sucede con el Gobierno en la Comunitat Valenciana allí el presidente Ximo Puig Seven apuros para volver a serlo porque a sólo unas horas de su discurso de investidura que será a las diez de la mañana se han atascado en las negociaciones para revalidar el Pacto del Botánico entre socialistas valencianos Compromís Podem los últimos dicen que no pueden asegurar su apoyo a Puig sino entran en el Gobierno pero el president