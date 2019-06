Escucha las noticias de las 06:00 (12/06/2019)

Voz 1727

00:24

saludos qué tal está muy buenos días es doce de junio y vuelve el calor pero por la tarde no se confín estas primeras horas que sigue haciendo fresquito en este final de primavera loco ICO la política actuando en tantas bandas que es difícil seguir el balón por orden de tensión política la primera parada es en Madrid las tres derechas perfilan aquí un acuerdo amplio que permitirá a Vox entrar en el Gobierno de la Comunidad para rizar el rizo del disimulo ciudadanos dice que está dispuesto a considerarlo siempre que no les entreguen consejerías y que los cargos sean en la parte del reparto de poder que le corresponde al Partido Popular e Ignacio Aguado de Ciudadanos sigue hablando como si no fuera con ellos y nosotros