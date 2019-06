Las noticias de Asturias, 06:50 (12/06/2019)

de posventa Renault promoción paliza del tres al treinta de junio limitada siete mil quinientos regalos gastos de gestión no incluidos consulta condiciones envuelta con tus neumáticos punto com

antes de hablarles del resto de las noticias de referencia obligada al tiempo en una mañana en la que también llueve en Asturias aunque lo hace débilmente tenemos ocho grados en Oviedo y Langreo hay once en Gijón y Avilés siete en Mieres trece en Llanes y nueve en Luarca hoy estará nuboso con lluvias débiles y chubascos dispersos ocasionales y temperaturas máximas en ascenso ligero más acusado en la mitad sur heladas débiles en zonas altas de montaña vientos del oeste y noroeste flojos en el interior y más intensos en el litoral ocasionalmente fuertes en su parte oriental a primeras horas no esperamos cambios significativos hasta el sábado

Voz 7

03:24

Nos hemos reunido con el equipo negociador de Ciudadanos vamos a ver podéis preguntarme lo que queráis pero para no perder el tiempo no voy a Bush no hubiera moverme de que estamos trabajando en buscar una solución de Gobierno de futuro para Oviedo