Las noticias de Galicia, 06:50 (12/06/2019)

Voz 10 02:29 por Galicia

Voz 0846 02:32 Jaime López ni buenos días alta tecnología satélites cámaras y drones para combatir los incendios forestales las tres cuartas partes del territorio gallego están prácticamente controladas para actuar de forma inmediata Xunta Gobierno central suman fuerzas un año más para hacer frente al fuego y para hacer frente a la sequía la Xunta elaboró una ley que tendrá en cuenta los concellos el Gobierno gallego vuelve a dejar en manos de los ayuntamientos parte de las tareas que son competencia autonómica es miércoles doce de junio y la selectividad hoy empiezan los exámenes como el tiempo no nos igual en todo el territorio en Galicia toca primavera Paul lo Calviño buenos días

Voz 11 03:07 buenos días hay menos esperan hoy cambios en la situación meteorológica seguimos en una situación intermedia entre altas y bajas presiones con aire frío en capas altas de la atmósfera hemos amanecido con niebla niebla en estos momentos en la A ocho a la altura de opio UCO niebla que dará paso a cielos con alternancia de nubes y claros a lo largo del día hay probabilidad de algún chubasco ocasional especialmente en el litoral de las provincias de A Coruña y Lugo el ligero descenso de las temperaturas mínimas destacan los seis grados de mínima en Ourense las máximas se mantienen tenemos también vientos flojos de componente norte

Voz 0846 03:38 importan poco es igual en todo el territorio gallego como despierta el llano A Coruña Helena López

Voz 12 03:43 qué tal días Jaime pues aquí con algo de nubosidad en los termómetros trece grados ya doce en Ferrol Lugo Carmen López buenos días SM nubes y claros y seis grados

Voz 13 03:53 en Miguel Bernard de muy buenos días nubes y claros también aquí en Ourense y siete grados Pontevedra Ramón mella qué tal buenos días prácticamente despejado en Pontevedra tenemos nueve grados nueve también en Vilagarcía Vigo María Díaz

Voz 0846 04:05 dos días canciones despejados hasta hace grados Santiago Pablo cielos despejados en Santiago ocho grados los deportes hoy también hay selectividad para el Depor que el próximo curso quiere jugar en Primera Adrian Candel

Voz 1825 04:16 comienza lo bueno en Coruña playoff de ascenso a la Primera División desde las nueve en Riazor Depor Málaga volverá en principio Quique al equipo inicial blanquiazul el morbo va a estar en el banquillo rival el regreso A Coruña del que fue entrenador y jugador Víctor Sánchez del Amo Se espera recibimiento al equipo gran ambiente para lo que es una auténtica final por el ascenso a Primo era para el Depor

Voz 0846 05:03 satélites cámaras drones aviones helicópteros ya está a siete mil personas integran esta temporada el dispositivo de prevención y lucha contra los incendios forestales Xunta a Gobierno central coordinan un año más todos sus medios para combatir el fuego recuerda el delegado del Gobierno que la administración central actúa precisamente cuando los medios de la Xunta se vieron sobrepasados

Voz 11 05:24 Javier Losada es importante es que el Estado no actúe porque cuando estas dos actúe

Voz 14 05:32 que hay una cuestión de una gravedad porque como desde el principio que quién tiene las competencias es el autónoma ir lo que hace el Estado es la cooperación corresponsable de ayudar no

Voz 0846 05:47 los satélites del Gobierno ya vigilan y los militares de la UME patrullan los montes además la Xunta

Voz 11 05:53 habilita un número de teléfono el nueve

Voz 0846 05:55 dos ochocientos quince cero ochenta y cinco donde anónimamente sepuede denuncia a un presunto incendiario la lucha contra el fuego y la lucha contra la sequía la Xunta promueve una ley de garantías de abastecimiento a Capello

Voz 1271 06:08 el Consello de la Xunta aprobará esta normativa en las próximas semanas el texto descargan los ayuntamientos gran parte de la responsabilidad al obligarlos a elaborar planes de emergencia frente a la sequía en el Parlamento la conselleira de infraestructuras del Vázquez ha pedido la colaboración entre instituciones para responder eficazmente frente al cambio climático

Voz 0545 06:26 este aumento Suri Dico queremos que esa útil eficaz para sudar mesa tarifa ordenar Eddie limitar todas las herramientas para coordinarnos entre todas las administraciones para garantizar abastecimiento seca con medidas específicas

Voz 1271 06:43 la oposición considera que la Xunta no ha hecho los deberes escuchamos a Luis Vara del BNG Avia Patricia del PSOE

Voz 15 06:49 competencia da Xunta qué pasa que ustedes no oficiaron una planificación necesaria porque esta ley también Dick hay que facer un Plan Xeral Galego de abastecimiento en un plan será Galego de saneamiento o de Estado Plan Galego de saneamiento o es que ustedes paga escasas empezando por lo Tellado

Voz 0277 07:06 precisamos que tomen decisiones Shea estas decir Jones Moi Tasso ultras ir a por qué no Consello da Xunta de marzo de dos mil Deza hoy acto falo use Duma Ley de Medidas ante eventos de cayó otras situaciones excepcionales estamos avalar de marzo de dos mil diez hoy estamos en suyo de dos mil diez

Voz 0846 07:23 cómo ve la política pendientes de los pactos Feijóo insiste en que gobierne la lista más votada tras el no que le ha dado Gonzalo Caballero aquí en la SER el presidente de la Xunta dice que añora los tiempos del PSOE de Felipe González

Voz 11 07:35 el único juguete Partido Popular no moverme en ningún sitio a pesar de que gane las elecciones municipales y si esto no va a propósito de nuevo Partido socialista en Galicia esto máis bello máis anticuado que nunca era mi opinión mayo irrespetuoso que o Partido Socialista cuando respetaba realistas máis votadas por Partido Socialista Felipe González

Voz 0846 07:57 hombre Alfonso Guerra el PP tendrán que buscarse otro aliado si quiere retener la Diputación de Ourense y ese no es otro que la democracia orensana de Pérez UME que ojo se deja querer por todos

Voz 16 08:09 se consiguió venda Cidade en una faena de todo está justificado queremos que yo fundamentales la Alcaldía esta ciudades después obviamente también va a funcionar también a Diputación pero está claro que para la democracia insana a prioridades siempre

Voz 0846 08:24 yo mientras En Marea dos nombres Mariló Can dedo la puesta del Consello las mareas sobre el concejal de Marea Atlántica José Manuel Sande la propuesta del diputado Manolo Lago son los dos nombres que están sólo en la mesa y que hoy se someterán a votación en el grupo parlamentario para ser designados como senador autonómico y hoy toca selectividad para más de once mil joven es gallego a partir de las nueve de la mañana

Voz 1271 08:45 esos cerca de once mil cuatrocientos estudiantes se enfrentan a la prueba más decisiva que han pasado hasta el momento ya han sido repartidos los exámenes por los veintinueve centros en los que se celebra la selectividad no será hasta las diez cuando el alumnado pueda abrir el precinto y aunque suena a tópico lo importante como siempre esa tranquilidad Celso Rodríguez ex presidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia

Voz 17 09:06 no es la más dura pueblos también de hechos Chandon no no sé yo no era Dios no

Voz 18 09:18 dos hijos de Roca en dos jóvenes que no escapar que aparezcan a golpe de batería