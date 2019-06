Las noticias de Aragón, 06:50 (12/06/2019)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Aragón Pepe las Marías

Voz 1012 00:07 hola qué tal muy buenos días mientras se deciden los pactos de gobierno en España y en Aragón la vida sigue en Caspe con un palo laboral porque la empresa Sonae se lleva su centro logístico de esta localidad y cerca de cien empleos en juego también están preocupados siguen preocupados por su futuro los trabajadores de las subcontratas de la térmica de Andorra porque dentro de un año recordamos Endesa cierra la central en esta portada un aplauso para técnico hasta Zaragoza que ayer perdió contra el Barça

Voz 1012 01:20 la empresa los han confirma que su centro logístico abandonará próximamente para trasladarse a Portugal con este cambio se pierden un centenar de empleos los han estado funcionando desde mil novecientos ochenta y cinco en esta localidad zaragozana informa desde Radio Caspe Laura Quílez

Voz 0808 01:35 esta decisión es el resultado de una serie de reuniones mantenidas entre la empresa y la compañía portuguesa Sonae que la compró hace cuatro años los han acudía este fin de semana al país luso con el objetivo de hacerle cambiar de idea presentando le para ello el proyecto del puerto seco parece ser que esta propuesta de parte del Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Caspe no ha convencido finalmente a la empresa portuguesa el alcalde de Caspe es Jesús Senante

Voz 4 02:02 a mí lo que me ha dicho es que el allá ellos la inversión de quince millones que se rumoreaba no en este momento no es posible hacerla en en España que el porque creo que a ellos les interesa pero que no es una prioridad este momento sino para un plazo de dos a tres años

Voz 0808 02:14 el comité de empresa de los San ha convocado a los trabajadores el próximo viernes por la tarde para contarles con detalle todo lo sucedido para comenzar a prepararles para todos los cambios que se avecinan

Voz 1012 02:27 de Caspe Andorra los trabajadores de las empresas auxiliares de la térmica no convocarán una huelga indefinida cuando la Central vuelva a funcionar a pleno rendimiento lo decidieron ayer por la tarde en una asamblea lo decide la plataforma de las subcontratas en una reunión en la villa minera

Voz 1203 02:40 la propuesta de la plataforma era convocar la huelga como mecanismo de presión hacia Endesa y hacia las contratas pero la incertidumbre política y laboral ha influido de manera negativa

Voz 5 02:49 va sobre los trabajadores José Alberto López es uno

Voz 1203 02:51 los portavoces de esta plataforma

Voz 6 02:54 lleva poco tiempo y no es subrogada pues claro ellos tienen que mantener su puesto de trabajo hay mucha gente de fuera entonces es muy difícil llegar a un consenso y más ahora que estando la central parada pues tampoco se puede convocar una huelga con una fecha indefinida también se puede acusar a eso pues también decir que no arrancan por eso

Voz 1012 03:13 pese a todos los trabajadores de las contratas es seguirán realizando acciones reivindicativas para exigir alternativas para su futuro este sábado acudirán a la toma de posesión del Ayuntamiento de Andorra para recordar el compromiso político por el empleo que firmaron todos los grupos hace unos meses seis y cincuenta y cuatro minutos

Voz 1012 04:45 en el tablero de los posibles pactos con el tiempo el día veinte se constituye constituyen las Cortes de Aragón de momento lo que hay ya lo saben un acuerdo de gobierno entre PSOE y Partido Aragonés el presidente de Chunta ayer señalaba que si no fructifica un pacto entre los partidos de la derecha tiene que ser la Izquierda y el PAR quienes negocien una alternativa

Voz 1203 05:01 Soros reconoce que es imposible un Gobierno en el que estén Partido Socialista Podemos Chunta Izquierda Unida que el PAR pero afirma que hay alternativas con algunos de estos partidos en el Ejecutivo y otros apoyando la investidura el dice que está esperando escuchamos

Voz 14 05:15 yo desde el viernes y no he tenido la llamada de nadie ni he sabido nada más que como todo el mundo esperando a que ciudadanos decida finalmente si está dispuesto a gobernar con el Partido Socialista sí que es verdad que hay un cambio importante de ciudadanos le ha caído la careta hoy hemos visto claramente que Ciudadanos no tiene ningún problema en pactar con Vox ha enseñado la patita y la paz es una pezuña

Voz 1012 05:38 Se refiere al acuerdo de ciudadanos con PP Vox en la Comunidad de Madrid y el líder de Podemos enhorabuena Escartín ayer en su Twitter le pedía al parque se abstenga para que facilite un gobierno de toda la izquierda

Voz 1203 05:48 pero hay que recordar que Lambán el viernes cuando se reunió con Aliaga dejaba claro que el acuerdo con el PAR es inamovible

Voz 0708 05:55 en una puntualización quién no aceptaría que el PAR estuviera fuera sería yo

Voz 1012 06:00 Ciudadanos de momento mantiene su rechazo a sentarse a negociar con el PSOE

Voz 1203 06:04 fue el par para entrar en el Gobierno de Aragón el candidato el partido naranja Daniel Pérez no ha cambiado el argumento del pasado

Voz 0708 06:11 Ernest ese no estaría pidiendo que aceptásemos que el Partido Socialista es la fuerza más votada viene con un socio de referencia que es el Partido Aragonés nos invitan a nosotros a sumarnos y a apoyar y respaldar esa opción viniendo como venimos de un acuerdo frustrado aparentemente en el que es el Partido Aragonés el que nos ha dejado fuera

Voz 1012 06:31 en los ayuntamientos de las tres capitales Ciudadanos mantiene su preferencia pactar con el PP en Teruel hoy el partido naranja se reúne con populares y socialistas en Zaragoza en el Ayuntamiento ayer hicieron la candidata del PSOE Pilar Alegría Ilha de Ciudadanos Sara Fernández

Voz 1203 06:45 señalaron que van a continuar hablando la aspirante a la alcaldía del partido naranja recordaba la filosofía de su partido en estas negociaciones pero también añadía esta

Voz 15 06:53 nuestro socio preferente sigue siendo el Partido Popular y así se lo hemos hecho saber a los representantes del Partido Socialista pero eso no implica que no estemos abiertos como digo en el Ayuntamiento a una posible negociación posible acuerdo con el Partido Socialista

Voz 1203 07:06 el encuentro de alegría y Fernández fue el primero que Partido Socialista ciudadanos mantienen en Aragón tras las elecciones del pasado veintiséis de mayo

Voz 1012 07:12 Pilar Alegría estará a partir de las ocho de la mañana en Radio Zaragoza en la rebotó en Huesca en la India también Ciudadanos mantiene al PP como su opción preferente la suma de populares ciudadanos Xbox en las tres capitales podría darles la alcaldía a seis y cincuenta y siete

Voz 16 07:58 si el debate sobre la seguridad

Voz 1012 07:59 la en el medio rural sobre la mesa tras el ataque a una anciana

Voz 16 08:02 no el pasado viernes de noventa y seis años

Voz 1012 08:05 se va vecinos y alcaldes reclaman más efectivos en los

Voz 1203 08:08 pueblos le hecho desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil denuncian la falta de al menos doscientos agentes en la provincia de Zaragoza hilo asegura el portavoz Marcial Álvarez

Voz 1699 08:17 la comarca de Zaragoza está cubierta son catálogos más menos en un ochenta y cinco por ciento con lo cual estamos hablando que falta un quince por ciento pero estos son datos

Voz 17 08:24 pero sobre papel luego sobre la Real

Voz 1699 08:27 quizás no son así pues porque ahí

Voz 18 08:30 muy personal que figura

Voz 1699 08:32 puestos de seguridad ciudadana están comisionados en nuestros nuestros puestos

Voz 1203 08:37 el general jefe de la Guardia Civil de Aragón Carlos Crespo reconoce la falta de efectivos pero dice que se está corrigiendo

Voz 19 08:42 durante una serie de años con que habido quizá en España no ha habido oferta de empleo público pero no para la Guardia Civil sino para para la Administración General esos años había cual civiles que pasaban a reserva o retirados no se cubren las plazas eso supuesto claramente una disminución en el en el potencial de servicio ahora ya esa líneas está corrigiendo ya ingresan más de los que se van por lo tanto vamos a esperar que pase unos años para tratar de recuperar la las la la situación

nueve grados en Zaragoza siete en Huesca dos

