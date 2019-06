Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (12/06/2019)

dejando claro que las realidades una para todos y otra para los ultras se desmarcaron ayer del lema contra la violencia machista en el minuto de silencio por el asesinato de Beatriz en Alboraya es una realidad la violencia machista que ellos no reconocen luego más ya hasta el testimonio de la portavoz parlamentaria de Vox justificando lo injustificable así de fuerte empezamos heavy metal tiempo ahora las mínimas han bajado y se nota entre trece y dieciséis grados ahora en Castellón en Elche en Valencia y en Alicante aunque las máximas dice Ahmed que serán hoy más altas que ayer Ike alcanzarán los entre veintidós y veinticinco grados en esas mismas ciudades esperamos una máxima hoy en la Comunitat de no más de veinticinco grados Ana Durán buenos días buenas días Juan casi que toca hacer la autopsia informativa a estas horas al Pacto del Botánico dos que parece más muerto que vivo independiente como la flor de hete dé un giro de guión milagroso que los revitalice Minuto y resultado Ana

Nos pasamos la vida esperando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por toda la persona adecuada en el momento oportuno el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando It's algo de Italia del uno al treinta de junio ahora tu Audi Q5 Advance por doscientos noventa euros al mes con todos los servicios incluidos oferta Services más información en Audi punto es Red de Concesionarios Oficiales saudí

es ya son mil danés asesinados al país desde que se contabilizan en dos mil tres la Smart espera asesinato más Christa mil mil asesinados no es un tema doméstico no es un tema familiar es un tema que interpela a cada y cada Dana que dio buena esta Societat

Voz 1217

07:18

la verdad es que no hay peor ciego que el que no quiere ver in demuestra algunos botones más lamentables pero ahí están para dejar claro que este problema sí existe les contamos un par de cosas más en Burjassot ayer un tipo de treinta y siete años fue detenido por quebrantar una orden de alejamiento y amenazar a su ex pareja en Sahagún fue detenido otro tipo de cuarenta y cuatro por fracturar en este caso la mandíbula a una mujer a la que propinó un cabezazo en el transcurso de una discusión