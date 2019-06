cuando esperamos vacaciones conciertos nacimientos aviones turnos y ascensos esperamos por todo la persona adecuada el momento oportuno y el coche el coche por el que ya no piensa seguir esperando

nada de lo que hemos hecho es delito votan en un referéndum no es delito

quién no participe en ninguna estrategia que me limité a cumplir

con mis obligaciones como presidente del Parlament jamás me imaginé que podría haber una situación de violencia

sin se está confundiendo la desobediencia con la rebelión no sea ría la bandera todo el mundo se adapte a la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco no son alzamientos lo que ocurrió en Cataluña en ese periodo son protestas

dimos oportunidad porque la política no va a desaparecer la gente frente al bloqueo de las negociaciones y todo no va a dejar de protestar esto esto es así y lo tenemos que devolver la pelota a la política

es el caso que generará no nos engañemos el código penal aplicable a la disidencia política

el fiscal no ha concretado en ningún momento

realizó eso del mundo dentro de sus competencias que pudiera haber desobedecido yo no lo ha concretado porque no existe

la oferta de Maragall es numérica Saura en una materia tan socialistas para saber si Collboni estaría Oberta de una supone no me ha dado una soporta un pacte entrará publican Commons insistían Collboni Hadid para activa y por pasiva gran no facilitaría Maragall parece independentista acabe a Barcelona ya Tarragona el socialista Josep Félix Ballesteros acusa la engaña la militancia de amagar luzca al alza una oferta recuerdan Gaspar unanimidad las bases comunes van avalado una sopor al al cada plaza Esquerra Hidalgo OPS sea eso