Voz 1

00:00

buenos días miércoles doce de junio se acerca la fecha el sábado el día quince está previsto ya saben que se constituyan los ayuntamientos Pedro en algunos aún no saben no se sabe quién va a gobernar es más en algunos toca incluso repetir elecciones lo venimos contando tal y como escuchan es el caso de Cordovilla de la cara A poco menos de cuatro días para la constitución de los ayuntamientos el motivo la mesa electoral que ha retirado una papeleta al azar después de que un elector votará dos veces una por correo y la otra de manera presencial en esa localidad el PSOE ganaba las elecciones por tan sólo un voto de diferencia doscientos veintiséis de Socialistas por doscientos veinticinco de los regionalistas extremeños no hay fecha de momento para esa nueva convocatoria electoral se estima pueda ser en los próximos tres meses desde la formación extremeños se muestran satisfechos porque su recurso haya prosperado lo contaban nuestros micrófonos desde extremeña su portavoz Stan es la Martín